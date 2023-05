“Soy inocente”, alega Mbururu y dice que no puede ser juzgado

El senador electo Rafael Esquivel (Cruzada Nacional), alias Mbururu, se presentó este miércoles en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este donde afrontará un juicio oral y público en un caso caratulado como robo y coacción grave.

Mientras se aguardaba el inicio del juzgamiento, Mbururu habló con los medios de prensa y alegó: “Soy inocente” ante las acusaciones de la Fiscalía en varias causas penales.

Mbururu mencionó que fue electo senador nacional desde la cárcel “sin comprar votos”.

“No me pueden condenar, primero me tienen que desaforar”, recalcó al tiempo de mencionar que los procesos abiertos en su contra son por defender a campesinos e indígenas.

En otro momento, mencionó que en la mayoría de los procesos judiciales que atravesó salió desvinculado, al desestimarse las causas.

Respecto al abuso infantil que se le atribuye, dijo que esa denuncia fue presentada cuando él ya estaba preso. “¿Por qué no me denunciaron cuando estaba en libertad?”, preguntó.

Los antecedentes de Mbururu: 50 causas

Mbururu tiene un frondoso prontuario fiscal-judicial. Suma en su contra un total de 50 causas. Entre ellas figuran abuso sexual en niños, tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno, violencia familiar, proxenetismo, estafa y otros.

En dos de los procesos debe guardar prisión preventiva: uno por abuso sexual en niño en el que está imputado y el proceso está en la fase investigativa y otro por tentativa de homicidio doloso y varios otros ilícitos, por los que está acusado y ya fue elevado a juicio oral y público.