Mbururú: ¿Cómo y quién reemplazaría a Rafael Esquivel?

Rafael “Mbururú” Esquivel se encuentra en prisión por un caso de presunto abuso sexual y registra en su prontuario unas cincuenta causas de toda laya. Hasta el momento se desconoce si podrá asumir como senador, pues hay posturas en contra por parte de varias organizaciones y líderes políticos.

El polémico artista plástico, que enfrenta numerosas causas con la Justicia, fue elegido elegido por ser el segundo candidato del Partido Cruzada Nacional con más votos.

Un cargo, diferentes escenarios

Si Mbururú llega a tener una condena firme y ejecutoriada antes de la fecha del juramento, el 1 de julio de 2023, deberá asumir el siguiente más votado en la lista del mismo partido, que en este caso es Javier Odilón Vera, conocido como “El Chaqueñito”, quien obtuvo 8.028 votos, de acuerdo a la transmisión de resultados electorales preliminares.

Ante las especulaciones, Chaqueñito ya se adelantó en su página de Facebook y compartió una foto tomando mate con una pava de hierro. Abajo escribió: “Me considero un digno representante de la clase baja y mantendré mi integridad perfil bajo entre o no al Senado seguiré ayudando a mi pueblo! Gracias! (sic)”.

“El Chaqueñito” asegura tener más de 55.000 votos

En principio, se creía que Cruzada Nacional logró obtener seis bancas en el Senado. “El Chaqueñito”, al ser el sexto con más votos, hubiese entrado al Congreso, pero finalmente se confirmó que dicha organización política, liderada por Paraguayo Cubas, obtuvo solo cinco bancas.

Vera comentó ayer que estuvo en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y le confirmaron que Cruzada Nacional no alcanzó los votos para acceder a seis bancas. “Creo que lo correcto sería aceptar que el sistema es así. O algo hicieron. Luchar contra la marea es complicado, pero seguiré hasta el fin”, expresó en un posteo al respecto.

En otro video compartido, aseguró que le sacaron su banca y afirmó que él en realidad obtuvo 55.250 votos, no los poco más de 8.000 que figuran en el resultado preliminar de la Justicia Electoral. “El que no llora no mama, votos sumados total a mi favor tengo 55.311. No puedo dejar de valde la confianza que me tuvo el pueblo” (sic), manifestó en otro posteo, agregando incluso más votos.

¿Qué pasa si Mbururú llega a jurar?

Por otra parte, si Rafael Esquivel llega a jurar como senador, por no tener una condena firme y ejecutoriada, y luego termina siendo destituido por juicio político, deberá asumir el primer suplente de Cruzada Nacional.

En este caso sería Walter Janusz Ricardo Kobylanski Brandhuber, quien en estas elecciones se desempeñó como apoderado de Cruzada Nacional en uno de los locales de votación de Asunción.

De Kobylanski no se sabe mucho. En publicaciones de la prensa argentina se lee que era propietario de un campo en Uruguay que supuestamente terminó vendiendo por 14 millones de dólares a un esquema detrás del cual se encontraba Lázaro Báez, el empresario kirchnerista preso en Argentina por lavado de dinero.