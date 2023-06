Mototaxista celebra el Día del Padre junto a sus tres hijos

Celso Osmar Meaurio relata con admiración cómo ver crecer a sus hijos ha sido una experiencia transformadora. “Te cambia mucho la vida, cuando no sos padre no tenés responsabilidad y no te interesa nada. Siendo padre tenés responsabilidad, venís a trabajar para llevar el pan de cada día a tu familia”, agrega con un rostro lleno de emoción.

Desde las primeras horas de la mañana, Celso trabaja arduamente como mototaxista por las calles de Ciudad del Este para brindar un sustento a su familia. Celso comenta que su trabajo le permite llevar el sustento diario en el hogar.

A pesar de las largas jornadas laborales y los desafíos que enfrenta en su profesión, siempre encuentra tiempo para estar presente en la vida de sus hijos y brindarles su amor y apoyo incondicional.

En el Día del Padre, Celso tiene planeado comenzar la celebración visitando a su propio padre para expresarle su gratitud y reconocimiento por el apoyo brindado a lo largo de su vida. Luego, se dirigirá al domicilio de su suegro, donde compartirán momentos especiales en familia.

“Para mí, el Día del Padre es una oportunidad para celebrar el vínculo especial que tengo con mis hijos y también para honrar a aquellos que han sido figuras paternas en nuestras vidas”, mencionó Celso. “Es un día de agradecimiento y reflexión sobre la importancia del amor y la responsabilidad en la crianza de los hijos”.