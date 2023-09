Denuncian a fiscal y a jueza por presunto cobro de coima en caso de “gatillo fácil”

La jueza Cinthia Garcete Urunaga, titular del juzgado penal de Garantías N° 5 de Ciudad del Este, y el fiscal Alcides Giménez Zorrilla, de la Unidad Penal N° 9, fueron denunciados por el delito de cohecho pasivo agravado (coima), tras ser sindicados de supuestamente cobrar G. 300 millones para el arresto domiciliario a 11 policías imputados por el asesinato de una joven pareja.

Mario Espínola Rojas, familiar de las víctimas, denunció que como parte de la maniobra primeramente se apartó a la exfiscala Vanesa Candia mediante una recusación por no querer prestarse a la jugada.

Intermediario

Según la denuncia, el comisario (SR) Ángel Gabriaguez supuestamente visitó a los policías imputados en la Agrupación Especializada con la idea de proponerles que contraten a un mismo estudio jurídico para su defensa, además de poner el dinero de forma conjunta.

El denunciante sostuvo que la jueza Garcete Urunaga y el fiscal Giménez habrían cobrado G. 150 millones cada uno para la concesión del arresto domiciliario a los agentes policiales.

El presunto plan de cobro de coima había llegado a conocimiento del abogado querellante Mauro Barreto a través de la abogada de uno de los policías, a quien pretendían apartar del caso y cuya identidad será proporcionada en audiencia en la Fiscalía, acorde al escrito de la denuncia.

El denunciante solicitó que la investigación contra la jueza Garcete y el fiscal Giménez sea asignada a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

Dice que la investigación concluyó

El fiscal Giménez dijo que el accionante tiene todo el derecho de denunciar cualquier hecho que considere como un posible hecho punible; no obstante, sostuvo que no se podrá, ya que el ilícito denunciado no existe.

Giménez dijo que está abierto a ser investigado y que pueden revisar sus cuentas en el banco y en la cooperativa.

En otro momento, indicó que todas las diligencias de investigación están practicadas, por lo que desaparece una eventual obstrucción a las pesquisas. “El arresto fue revisado por la Cámara de Apelaciones y fue confirmado”, agregó.

Antecedentes

Según los antecedentes, el 19 de noviembre de 2022, en el km 12 Acaray de Ciudad del Este, a las 21:45 aproximadamente, se produjo el caso de gatillo fácil. Gloria Yetsica Espínola Cáceres y su pareja Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia fueron acribillados en su vehículo por los policías, quienes buscaban al delincuente prófugo Carlos Cabrera Cabrera.

A raíz del suceso, el comisario Hugo Regis Florentín y el subcomisario Manuel Ramón Villalba Gómez fueron imputados y habían sido privados de libertad por el crimen, además de los policías Richard Antonio Sebriano Silvera, César González Agüero y Javier Antonio Martínez Ocampos.

Igualmente, Alfredo Villalba Agüero, Rubén Darío Giménez Maidana, Jaime Javier Ramírez Brítez, Roberto Samaniego Parquet, Alder Centurión Céspedes y Pedro Osvaldo Brítez Achar.