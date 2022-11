“Gatillo fácil” en el Este: imputan a 11 policías por supuesto homicidio doloso

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, la fiscala Olga Melgarejo informó que imputó por el delito de homicidio doloso a 11 agentes de la Policía Nacional que estuvieron involucrados en un procedimiento que resultó en la muerte de un hombre y causó heridas graves a una mujer, el pasado sábado en Ciudad del Este.

Según los datos que maneja la Fiscalía, los agentes policiales se encontraban tras un sospechoso buscado por la Justicia argentina, por lo que instalaron un punto de control en el kilómetro 12 Acaray de Ciudad del Este, a unos 6.500 metros de la Ruta PY02.

La víctima, identificada como Álex Enrique Alejandro Ortiz (24), y su acompañante Gloria Espínola Cáceres (30) viajaban en un automóvil Toyota Allion que, según dijo la fiscala, disminuyó la marcha al acercarse a los policías, pero luego aceleró, lo que dio inicio a la persecución durante la cual uniformados abrieron fuego contra el automóvil.

La muerte de Ortiz fue confirmada a su llegada al Hospital Regional de Ciudad del Este y Espínola quedó en estado grave tras recibir seis heridas de bala.

La fiscala Melgarejo comentó que hasta el momento no recibió documentación referente a la persona con orden de captura internacional que es buscada por la Policía, el supuesto objetivo del control que resultó en el incidente fatal del sábado.

El domingo, la fiscala ordenó la detención preventiva de los uniformados involucrados en el operativo: el comisario Hugo Florentín Stiglit, el subcomisario Manuel Ramón Villalba, el oficial Roberto Samaniego y los suboficiales Richard Seberiano, Rubén Giménez, Alder Centurión, Pedro Brítez, Jaime Ramírez, Javier Martínez, Alfredo Villalba y César González.

“No es tan fácil cambiar la mente de 35 mil personas” sobre barreras

También en comunicación con ABC Cardinal hoy, el comandante de la Policía Nacional, comisario Gilberto Fleitas, consideró “una pena para la institución” lo ocurrido en Ciudad del Este el sábado y afirmó que existe una disposición de la Comandancia de la Policía de “cortar” las barreras policiales para evitar incidentes, “pero no es tan fácil cambiar la mente de un grupo de 35 mil personas”.

Admitió que “no hay argumento alguno que justifique la muerte de una persona” y señaló que el subcomandante de la Policía, comisario Baldomero Jorge Benítez; el inspector general Carlos Benítez y un equipo técnico de Criminalística y Asuntos Internos de la Policía viajaron a Ciudad del Este para apoyar el trabajo investigativo de la fiscala Melgarejo.

El comisario Fleitas admitió que “tenemos que auditar la gestión de los colegas”, teniendo en cuenta que se trata del segundo incidente en que policías matan en persecución a una persona inocente en el departamento de Alto Paraná.

En julio, agentes de la Policía en Ciudad del Este mataron a un hombre de 27 años de edad que estaba acompañado de su pareja y su hija en un automóvil, supuestamente pensando que se trataba de otra persona sospechosa de haber matado a un uniformado durante un asalto a una bodega.

“El policía no puede estar efectuando disparos haciendo persecución (…) La ley prohíbe y el policía que no sepa eso no es policía”, dijo el jefe de la Policía Nacional.

El comisario Fleitas insistió en que las barreras policiales en la vía pública deben ser un “último recurso” y realizarse con aviso previo al Ministerio Público, pero admitió que la ley orgánica de la Policía sigue incluyendo los controles policiales en rutas.