Rescatan un mono tras atacar a una mujer

Ana Claudia Dos Santos Britos (50) contó que al mediodía de este viernes estaba en el corredor del inquilinato donde reside cuando un mono bajó del techo y la atacó, ocasionándole heridas en ambos brazos. “Se bajó del techo y de la nada me atacó, no sé qué le pasó. Me dijeron que se escapó de una veterinaria, pero me fui reclamar y no se hicieron cargo”, manifestó Dos Santos.

Lea más: Video: bomberos rescatan a un tiríka en PJC

Acudieron al lugar agentes de la Comisaría 3ª y personal de la División Motorizada, con apoyo de Richard Morales, especialista en rescate de animales silvestres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este.

Se refugió en una vivienda deshabitada

El animal fue encontrado en una vivienda deshabitada, a dos casas de donde atacó a mordidas a la mujer. Un bombero voluntario intentó sedarlo, pero al no conseguir, utilizó un elemento especial para inmovilizarlo y proceder a su rescate.

“Vamos a reubicarle, si no tiene alguna enfermedad grave, porque ya no le podemos tirar en la naturaleza, porque es una mascota. Vamos a buscarle alguna granja o un predio grande para que siga viviendo”, explicó Morales.

Lea también: Chaco: rescatan un pequeño ocelote que estaba siendo transportado en un bus

El voluntario explicó que se registran muchos casos de monos que se escapan y atacan a las personas, por lo que pidió a la población tener cuidado con estos animales, ya que pueden ser portadores de rabia.