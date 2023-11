Apartan del cargo a directora de colegio tomado por alumnos en Ciudad del Este

La manifestación protagonizada por estudiantes y padres de familia del Colegio Nacional Santa Ana de esta ciudad se inició en horas de la mañana y se extendió hasta pasado el mediodía de hoy. Los estudiantes primero tomaron la institución, bloqueando uno de sus accesos, luego permanecieron en el patio con cánticos exigiendo la destitución de la directora Claudelina Arévalos.

El conflicto se originó porque supuestamente la directora toma determinaciones sin considerar a la ACE para actividades de recaudación y porque no rinde cuentas. Otro motivo es que la directora profesa una religión que no es católica, por lo que supuestamente no quiso permitir que los alumnos participen de una misa de clausura, pero invita a grupos religiosos para hacer culto dentro de la institución.

Ante los conflictos, un equipo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se instaló en el local educativo. La comitiva se reunió con representantes del centro de estudiantes, Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) y la directora. Como resultado, la profesora Claudelina Arévalos fue apartada de la dirección de la institución y cumplirá funciones en la Supervisión Departamental de Educación, mientras se realiza un sumario.

Designarán encargado de despacho

Los representes del MEC anunciaron que se designará un encargado de despacho para las últimas actividades académicas del colegio. Las clases y los exámenes ya concluyeron, pero quedan pendientes los actos de graduación y cierre del año.