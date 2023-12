Anuncian aumento de agentes de Lince y cámaras para combatir ola de robos en el Este

La ola de asaltos con violentos robos no dan tregua en el Alto Paraná, lo que genera quejas de comerciantes, transportadoras de cargas, empresarios y ciudadanía en general. En reiteradas ocasiones, los gremios de diversos rubros hicieron el pedido de mayor dotación de agentes policiales e infraestructura.

El ministro del Interior, Enrique Riera reconoció la inseguridad y dijo que están luchando en dos frentes: contra los delincuentes y la corrupción policial. “La delincuencia no da tregua, el combate del día a día es a balazo y deteniendo a un montón de gente”, afirmó.

Riera se reunió, anoche, con comerciantes de Ciudad del Este, para evaluar el despliegue de seguridad que realizó durante la semana de ofertas en la zona comercial.

“Esta gente es la que mantiene viva Ciudad del Este que es una locomotora del país. Alto Paraná produce el 30% del producto interno bruto y tenemos que cuidar de la gente que trabaja. La gente necesita trabajar tranquilo, ganar plata, pagar impuestos y dar trabajo”, aseveró.

Medidas para Alto Paraná

Respecto a la medida que se tomarán para mejorar la seguridad, anunció que se aumentarán los agentes del grupo y que además recurrirán a la tecnología. El plan es crear un cerco electrónico mediante la instalación de cámaras en lugares estratégicos.

Igualmente, se prevé la ampliación de cámaras de seguridad conectadas al sistema 911. En este caso recurrirían a cámaras del sector privado.

La lucha interna en la Policía

Para el ministro Riera, “la limpieza” en la Policía es un camino sin retorno por lo que hay una fuerte lucha interna. “Aquellos que no ascendieron deben estar muy molestos porque no solamente no van a trabajar más en la Policía sino que tampoco van a ser útiles al crimen organizado”, expresó.

Aseguró además que cada vez que descubren “algo torcido” se le va a apartar a los agentes y se va remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Igualmente anunció que pelearán para mejorar sustancialmente el presupuesto de la Policía. “No podemos seguir peleando contra armas largas, tecnología, información, que manejan el crimen organizado con patrulleras de 10 años de antigüedad y que reciban G. 50.000 para combustible. ¿A dónde van a patrullar con ese combustible?”, cuestionó.