Hay que reforzar la caridad dice monseñor Guillermo Steckling, obispo saliente de Ciudad del Este

Monseñor Guillermo Steckling había renunciado al cargo al cumplir los 75 años el 23 de abril de 2022. La Santa Sede aceptó su renuncia este martes. El mismo había asumido el cargo en el 2014 tras la destitución de Rogelio Livieres Plano (+) por presuntos malos manejos.

Durante su gestión en la Diócesis de Alto Paraná y Canindeyú tuvo la difícil tarea de subsanar varias presuntas irregularidades dejado por Livieres Plano que implicó la supresión de congregaciones y destitución de párrocos.

Afirmó que su renuncia al cargo es netamente por cuestiones de la edad, pues si bien no hay una ley, se les recomienda pasar a retiro al completar los 75 años de vida. Sus antecesores en el cargo fueron monseñor Ricardo Valenzuela (interino), monseñor Ignacio Gogorza, monseñor Pastor Cuquejo y monseñor Oscar Páez Garcete y monseñor Rogelio Livieres Plano (destituido).

Livieres Plano, el primer obispo echado por el Papa

“Les digo que no se preocupen. La renuncia a esta edad es lo más normal. Creo que es importante que esta diócesis tenga un pastor también con fuerzas físicas nuevas porque yo en algunas cosas ya no doy. No puedo cumplir bien mi cometido por las limitaciones de la edad”, afirmó monseñor Steckling.

Pese a que prefirió no calificar su gestión refirió que hizo lo mejor que pudo. “No está en mi capacidad de evaluar. Traté de servir a la Iglesia para el bien. Había algunas cosas que pudimos solucionar, hay otras cosas que van a quedar pendientes”, expresó.

Los desafíos para el nuevo obispo

Sobre los desafíos para el nuevo obispo, señaló que se debe fortalecer la caridad. “Podemos ser cada vez más fuertes en la diócesis, en el campo de la caridad, en la atención en cada parroquia hacia los más necesitados. Ahí necesitamos, según mi criterio, un trabajo más coordinado, más organizado, aunque se hace mucho”, dijo.

Una diócesis “maravillosa”

Destacó que la Diócesis de Ciudad del Este es maravillosa. “Hay mucho fervor y esa es la riqueza de esta Diócesis de Alto Paraná y Canindeyú. Y esto era para mí siempre una gran satisfacción. Cada misa, cada confirmación, suele ser algo festivo, algo bonito”, añadió.

Obispo emérito

Monseñor Guillermo Steckling fue nombrado emérito y consideró prudente no quedarse en Ciudad del Este, sino retirar a casa de su congregación Misioneros Oblatos de María Inmaculada en Asunción.

Igualmente explicó que no va quedar inactivo, es decir, seguirá con algunas labores, desde escuchar confesiones, actividades de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), charlas, entre otras.