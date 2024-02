Ciudad del Este: conductores “moto-Bolt” exigen respuestas contra la inseguridad

Ante la ola de inseguridad que afecta a la ciudadanía, trabajadores “moto-Bolt” solicitaron una reunión con jefes policiales del Alto Paraná, a fin de exigir más presencia policial en las calles.

Ariel Acosta, en representación de sus compañeros motociclistas, refirió que no pueden trabajar tranquilos por los constantes hechos delictivos de los que son víctimas.

“Nosotros venimos a pedir que los policías actúen, que salgan a las calles, ya sea motorizada, Lince y otros oficiales para que nosotros podamos hacer nuestro digno trabajo y los pasajeros puedan llegar bien a su destino”, indicó.

Agregó que constantemente son víctimas de asaltos y que el modus operandi que utilizan los delincuentes es a través de los pedidos de viajes con perfiles falsos. “De los tantos asaltos que ya sufrimos hoy en día tenemos identificadas a unas cinco personas. Estamos siempre en alerta”, dijo.

Mencionó que en la zona comercial se observa mayor seguridad, no así en otros puntos de la ciudad, donde los trabajadores se exponen a que los maten por un celular u otro bien material. Añadió que en una ocasión los ladrones incluso demostraron no temer a la policía, realizando disparos al aire frente a agentes que no reaccionaron.

El afectado sostuvo que en la región unos 1.000 motociclistas trabajan mediante el sistema de plataformas y anunció que el lunes se adherirán a la movilización anunciada por el intendente Miguel Prieto, frente a la Dirección de Policía del Alto Paraná.