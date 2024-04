Miguel Prieto llevó 17 camiones de adornos navideños a la Fiscalía tras nueva denuncia

Una comitiva integrada por Miguel Prieto, concejales oficialistas y miembros de su equipo político se presentaron esta mañana en la sede del Ministerio Público de Ciudad del Este con 17 camiones cargados con luces, árboles navideños, adornos y otras estructuras que fueron utilizadas en el proyecto Navidad Sustentable 2023.

La iniciativa surge a raíz de una nueva denuncia en contra del jefe comunal, presentada por concejales colorados y miembros de la contraloría ciudadana por los supuestos delitos de lesión de confianza, producción inmediata de documento público de contenido falso, declaración falsa, asociación criminal y cohecho pasivo agravado.

La denuncia guarda relación con el presunto uso irregular de los fondos del proyecto de decoración navideña, que se realizó a finales de año pasado en espacios públicos de la ciudad.

Prieto pidió a la Fiscalía que los encargados de la investigación salgan a contar uno por uno para que certifiquen que los adornos están.

“Vengo a traer las pruebas porque me denunciaron, ahora por la Navidad Sustentable, más de 300.000 personas visitaron y vieron que estaban los adornos, pero igual me denunciaron; entonces juntamos las luces y las estructuras, aunque no pudimos traer todo”, dijo.

Además, solicitó a la Fiscalía que haga su trabajo lo más rápido posible porque ya tienen la experiencia con el tema de los kits de alimentos, que tras luego de tres años presentaron la imputación.

“Queremos que actúen rápido. Si es que no sale el fiscal o un equipo fiscal a contar, vamos a dejar todo en la entrada de la Fiscalía hasta que cuenten o exijo que desestimen la denuncia o que me imputen de una vez, pero queremos que sea rápido, no queremos que pasen 3 años, o aquí a 10 años tener el mismo problema por culpa de una denuncia fraudulenta”, expresó.

Piden la desestimación de la denuncia

El abogado Guillermo Ferreiro, defensor del intendente, cuestionó a la fiscalía al mencionar que “siempre hace dormir las denuncias”. Al recordar el caso de los kits de alimentos, cuya imputación se presentó tras tres años, expuso que en esta causa luego de ese periodo de tiempo las luces se pueden romper, rapiñar u ocurrir algún accidente.

“Luego de tres años se van a ir a mirar y decir que no está la obra, entonces lo que hizo el intendente fue cargar todo en camiones y traer acá”.

Mencionó que solicitarán la desestimación y que en ese marco es que piden que se realice un inventario y ver si están todos los adornos que la municipalidad adquirió. “Como dice el intendente, si falta un foco nos vamos todos presos”.

En ese contexto sostuvo que lo que se busca es arma una causa para dentro de tres años.

Denunciantes de caso del 2020 aún no declararon

Sobre la causa de los kits de alimentos entregados en pandemia refirió que pasaron tres años para que la causa avance después de que haya pasado un tiempo considerado y que a esto se suma que los investigadores pidieron prórroga extraordinaria porque los denunciantes desde el 2020 hasta el momento no declararon.

Añadió que tampoco se hizo una pericia contable y que todo es para dilatar y mantener a Miguel Prieto procesado.

Uno de los argumentos de la fiscalía para la imputación es que una ex novia del jefe comunal es representante legal de una de las empresas que prestó el servicio. “La fiscalía le califica de familiar y los novios para el código civil no son parientes”.

Causa fue enviada a Asunción

Posteriormente, los asesores jurídicos del jefe comunal fueron informados que la causa fue remitida ayer a la Unidad de Delitos Económicos de Asunción y que se trasladarán hasta allí para presentar los materiales de Navidad Sustentable.