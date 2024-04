Por serie de presuntas irregularidades rechazan rendición de cuentas del intendente de Itakyry

En la última sesión ordinaria, la Junta Municipal de Itakyry analizó el dictamen de las comisiones asesoras de Hacienda y Presupuesto y de Legislación sobre la rendición de cuentas 2023 de ingresos y gastos de la administración municipal, a cargo de Miguel Soria (ANR). En el documento se recomienda el rechazo bajo una serie de argumentaciones.

Uno de los puntos cuestionados es el excesivo gasto en concepto de asesorías, consistente en G. 580.755.000. En ese sentido, los ediles reclamaron en sesión que se trata de una suma muy alta al considerar que hay funcionarios municipales que ni siquiera cobran el salario mínimo. Se pidió que de forma urgente se recorten los gastos en este rubro.

En el dictamen también se detalló que se utilizó G. 11.925.000 de los recursos de Juegos de Azar para el pago de servicios técnicos profesionales sin especificar qué tareas específicamente se realizaron. “Estos recursos solamente se pueden utilizar en inversiones de capital y equipamientos en áreas de salud pública, educación escolar y bienestar social según establece la ley”, refiere el documento.

También se menciona que los datos de la ejecución presupuestaria correspondiente a royalties y compensaciones presentados a la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y a la Auditoría del Poder Ejecutivo difieren del documento entregado a la Junta Municipal. Tras una verificación se encontró una diferencia de G. 48.754.374, indica la observación.

Por otra parte, con respecto al saldo inicial de caja, al no contar con el informe financiero, se desconoce los importes cancelados al 28 de febrero de las deudas pendientes de pago del ejercicio 2022.

“El análisis sobre las deudas pendientes de pago por falta de recursos se repite el procedimiento del ejercicio 2022, que al cierre las deudas pendientes de pago son G. 505.529.285, importe prácticamente similar al del 2023 que es G. 504.,943.345, lo que debe ser regularizado en los próximos ejercicios con una estructura planificada del plan de caja”, indica el dictamen.

Sobre el punto, los concejales mencionaron que se gastó más de lo que se recaudó comprometiendo recursos que aún no ingresaron, motivo por el cual “siempre se está en saldo cero”.

En el documento también consta que el inventario remitido por el ejecutivo figuran bienes en buen estado, siendo que en la realidad un gran porcentaje ya perdió su vida útil y debe ser dado de baja. Se pide actualizar el listado.

La comisión de Hacienda menciona que se han solicitado informes al ejecutivo municipal, pero que no fueron respondidos.

Se debe presentar una nueva rendición de cuentas

Finalmente, el dictamen concluye que teniendo en cuenta los diversos puntos objetados y ante la no presentación de los documentos respaldatorios ni la justificación plena de la ejecución presupuestaria se recomienda su rechazo. Tras escuchar los argumentos, por mayoría la Junta Municipal dio el visto bueno al dictamen.

Se dispuso remitir al ejecutivo el documento a fin de realizar las correcciones de acuerdo a las observaciones, que en un plazo de 30 días deberá enviar nuevamente para un nuevo análisis.

¿Qué dice el intendente?

Consultamos con el intendente Miguel Soria con respecto a los cuestionamientos de la Junta Municipal, quien negó que no haya presentado los documentos respaldatorios y aseguró que respondió todos los pedidos de informe.

“Lo que los concejales manifiestan es totalmente falso, he respondido todos los requerimientos que la Junta me ha solicitado en tiempo y en forma, además he remitido todos los documentos”, dijo.

Sobre el gasto en asesorías expuso que como jefe comunal necesita del apoyo de profesionales de diversas áreas como por ejemplo finanzas para la administración, por lo que ese monto se justifica.

Agregó que el rechazo se debe a una cuestión cuestión política y que no es a primera vez no que aprueban su ejecución presupuestaria. Sostuvo que junto con sus asesores elaborará su descargo correspondiente a ser remitido a la Junta.