Mototaxistas cerraron el Puente de la Amistad en protesta por controles de la Receita Federal

Por un lapso aproximado de una hora, el Puente de la Amistad que une Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Yguazú (Brasil), estuvo cerrado para el tránsito vehicular. Mototaxistas se apostaron sobre la pasarela internacional y bloquearon el paso en protesta a la forma en que los agentes de la Receita Federal realizan los controles en la Aduana brasileña.

Reclaman que al llegar a la Aduana se proceda a realizar la inspección separando al conductor y su pasajero. El motociclista y el rodado son enviados a un sector para la verificación correspondiente, mientras que el acompañante (cliente) pasa por otra área y únicamente se vuelven a encontrar al finalizar los controles.

Sin embargo, como la verificación de la motocicleta lleva un poco más de tiempo, al ser liberado el trabajador, ya no encuentra a su pasajero, quien se retira del lugar sin abonar por el servicio.

Los mototaxistas refieren que no están en contra de los controles, solo piden que no sean separados de sus clientes, a fin de no seguir siendo perjudicados, ya que a causa de esta medida en la mayoría de los viajes dejaron de cobrar por el trabajo realizado.

Anunciaron que de no ser escuchados recrudecerán la protesta, con el cierre de dos horas a partir de mañana. Por esta jornada, el paso ya fue liberado.

En busca de una respuesta, los dirigentes fueron hasta la Aduana, donde fueron comunicados que mañana serán recibidos por los responsables de la Receita Federal para un diálogo.