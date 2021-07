Recetas de autor ayudan a emprender

Cerdo Estirado by Pedro Rolón

“Cerdo Estirado es un emprendimiento que nació cuando la primera persona que no conocía el producto me solicitó el servicio, a mi siempre me gustó cocinar y probar cosas que no encontraban en Paraguay, y una de esas era el pulled pork que es cerdo desmenuzado” relató Pedro Rolón (29).

Rolón mencionó que la idea de nombrar al pequeño negocio cómo Cerdo Estirado nació de una iniciativa de su primo que tras una broma tradujo la frase “pulled pork” de forma literal “cerdo = pork, pulled=estirado” dijo.

Receta de autor

Pedro mencionó que la receta es propia y que demoró bastante llegar al sabor que se disfruta hoy en día. “Fuimos mejorando en los condimentos a lo largo del tiempo. Al comienzo el cerdo salía muy dulce, luego ajustamos y salía muy salado, después muy picante y así, entonces demoramos bastante en encontrar un balance que sea agradable para todos y creo que ahora tenemos el condimento bien ajustado para que le guste a todos” contó.

En lo que respecta al sitio donde se elabora el producto, el joven emprendedor agregó que recientemente alquilaron una casa y la reformaron, también armaron una cocina, un lugar para empaquetar, montaron una oficina y un lugar como para recibir a los clientes. “La idea es -cuando pase la pandemia- abrir al público cómo para comer ahí y tomar unas cervezas o tragos” señaló.

El equipo de Cerdo Estirado

“Cerdo Estirado se maneja con poco personal, en la casa tenemos dos personas que trabajan todo el día y afuera somos dos, Sophi y yo, que también hacemos gestiones, ofrecemos el producto y demás cosas. Nuestros panes nos hacen afuera de la casa también y nos entregan diariamente, con este emprendimiento generamos fuente de trabajo para muchos compatriotas, quienes nos brindan su mano de obra” indicó Pedro.

¿Cómo realizar los pedidos?

Por el momento los pedidos se realizan con un día de anticipación ya que el cerdo se cocina por 8 horas a baja temperatura. Los pedidos son a partir de 5 personas, esto incluye 3 sandwiches por cada comensal y tiene un costo de GS 25.000 per cápita, también incluye mayonesa casera normal y picante, salsa bbq.

Los pedidos pueden hacerse al (0994) 289-500 y llegan hasta la puerta del hogar cómo para que cada uno se arme el sandwich a su manera.

" También ofrecemos el servico para cumpleaños, bodas, bautismos o cualquier evento que necesiten, tenemos un equipo que puede ir a servir y armar los sandwiches. Estamos haciendo unos cambios ahora como para poder ofrecer Cerdo Estirado durante el día y sin límites”, manifestó el joven a cargo quién también agregó que hace unas semanas sumaron un producto mas a Cerdo Estirado, este consiste en costillitas bbq (costillitas finas al estilo americano) cocinadas a baja temperatura por unas cuantas horas pintadas con salsa bbq (barbacoa).

Alfajores fit by Lourdes Ortíz

Desde hace años, Lourdes Ortiz Rodríguez se dedica a la pastelería artesanal. Hace un tiempo decidió iniciar un emprendimiento al que bautizó con el nombre de el nombre de “La Cocina de Lou”, a raíz del amor que siente por la cocina, las recetas y en especial por los dulces.

Mundo fit

Lourdes comentó que la idea de sumergirse al “mundo fit” fue porque empezó a cambiar sus hábitos alimenticios, necesitaba sentirse mejor y transmitir nuevo estilo de vida saludable a los demás. “Realicé varias formulas para lograr un producto que llenara todas mis expectativas, después de varias pruebas logre obtener la textura, el sabor y la calidad deseada, además de ser delicioso contiene ingredientes fusionados de manera tal que son nutricionalmente adecuados, y muy ricos, que es lo que importa” relató Lourdes.

Ingredientes que gustan al paladar

Los alfajores fit están elaborados con harina de avena, huevo, cacao 100 %, cobertura de chocolate semiamargo, el relleno puede ser a base de dulce de leche dietético o dulce de leche pastelero (según el gusto del cliente). “Todos los ingredientes fueron seleccionados en base a su excelente calidad y valor nutricional, no sólo está enfocado a quienes hacen deportes o quienes están haciendo dieta, sino también está enfocado para la familia, para que puedan disfrutar de un postre rico y saludable que es lo más importante” indicó Ortíz Rodríguez.

Elaboración artesanal con guía nutricional

La elaboración es totalmente artesanal en su domicilio donde cuenta con todas las herramientas para hacerlos, además está actualmente asesorada por las licenciadas en nutrición Natalie Ríos y Tania Tabarelli quienes constantemente la aconsejan en cuanto a las porciones, cantidades e ingredientes adecuados.

