Estrés en niños y adolescentes

Los adultos tendemos a pensar que los niños y adolescentes no tienen motivo suficiente para estresarse porque no tienen “responsabilidades” de adultos tales como salir a trabajar, pagar cuentas, etc., justamente es éste modo de pensar que nos lleva a veces a descuidar la salud mental de los más pequeños. Recién nos percatamos de lo que sucede cuando la presión de la situación afecta de manera significativa la vida cotidiana de nuestros hijos.