Multicitas o citas rápidas: la modalidad presencial para encontrar pareja, llegó a Paraguay

Una de las consecuencias más marcadas de la pandemia y sus restricciones fue que afectó el relacionamiento en el ámbito social. Las reuniones sociales, de amigos, ir a un pub y conocer gente nueva se han convertido en una actividad poco común. Ahora que con la apertura de la actividad nocturna de a poco vamos volviendo a la llamada “normalidad”.

Por esto se podría decir que muchos “han perdido la práctica” (de establecer relaciones) y entre estos; los retraídos/as la tienen bastante más difícil. “La idea es empezar a conocer gente tras esta pandemia. Conocer, abrir el corazón y la mente a otras personas. Como que con la pandemia la gente quedó un poco aislada, estuvimos mucho con las redes sociales y hoy está teniendo ese inconveniente, que se encuentra con una persona y le está costando interactuar o llegar a una conversación, llegar a un relacionamiento, contó Germán Morán organizador del evento “Amor de Primavera”, a #TalComoEs de ABCfm 98.5 del dial.

Por esto organizaron lo que ellos llaman encuentros. El primero se realizó en un bar céntrico. La convocatoria abarcó a heterosexuales solteros y solteras de 25 a 45 años y asistieron a la cita unas 10 personas. Próximamente también abarcarán a la comunidad LGBTQI+. “Abarcamos la diversidad, siempre teniendo en cuenta la seguridad, el respeto, el honor de las personas. Es muy interesante y es un trabajo muy profundo”, comentó el organizador.

¿Cuál es la dinámica?

Con el fin de romper el hielo se utilizan diferentes dinámicas y técnicas, de esta manera se consigue que los participantes se puedan abrir al contacto. Para los tímidos/as la ansiedad de saber qué va a pasar en un encuentro de estos está presupuestada por los organizadores. “El primer contacto se hace con la organización, entonces cuando llegás, ya llegás con una cierta seguridad y esa ansiedad no está, ya tenés cierta contención desde el inicio”, comentó Morán.

Los detalles son cuidados caso por caso y luego del acercamiento a la organización. El participante debe acudir a la cita munido de buena onda y optimismo. “Hay un primer momento que yo como moderador estoy ayudando a romper el hielo y guiando un poco las actividades, así la gente se empieza a sentir segura hablando con otras personas, explicó el organizador”, dice el entrevistado.

¿Cómo se manejan los rechazos?

De la parte que se entiende como “protocolar” se pasa a las entrevistas “cara a cara”. Aquí se forman parejas y charlan por unos 5 a 7 minutos aproximadamente y para finalizar nuevamente una dinámica de cierre. “Tenemos un correo donde los presentes dicen qué persona fue de su interés, así evitamos esas situaciones de rechazo, eso lo manejamos con mucha sutileza”, contó el responsable de los encuentros " Amor de primavera”.

La conversación perfecta, un cliché

Lo más complicado de conocer cara a cara a una persona es romper el hielo e instalar una conversación interesante. Elegir ese tema de conversación puede ser crucial. Al respecto el especialista nos comentó que la dinámica de los encuentros también intenta romper con estos paradigmas de la buena conversa. “Depende de cada uno eso, en la primera dinámica uno va contando cuáles son sus intereses (quien es, que hace, que le gusta). No hay un tema especifico, eso también queremos romper, los estereotipos de conversación porque si no, la gente se queda como con una máscara, queremos que la gente se quite la máscara, cuenten su verdad, quiénes son realmente”, finalizó el organizador.

Como se originó el speed dating

Esta modalidad tiene su origen en la comunidad judía de los EEUU, quienes buscando que los jóvenes judíos se encuentraran entre sí y establecieran relaciones románticas, llegaron a planear este singular método.

Hoy por hoy, las variantes son muchas, se pueden realizar encuentros para jóvenes, mayores, divorciados, para la comunidad gay y otros, pero en esencia siempre mantienen un límite de tiempo y un mínimo de 15 a 20 personas por sesión.

Obvio, como todo “producto importado” debemos dar un tiempo prudencial para saber si a la sociedad le agrada esta “oferta”. ¿Es el paraguayo y la paraguaya lo suficientemente abierto a prácticas como estas o “el que dirán” sigue siendo más fuerte? ¿Te animás?