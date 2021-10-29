Cómo saber si estamos sufriendo un ACV

El ictus o accidente cerebrovascular (ACV) supone la segunda causa de muerte y la primera en mujeres, la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia, dice Godoy Larroza. Según el profesional, se estima que uno de cada seis individuos sufrirán un ictus.

“Se promedian unos 187 casos anuales por cada 100.000 habitantes, de los cuales por lo menos la mitad quedaría con secuelas neurológicas o muerte. Un ictus es siempre una urgencia médica y se recomienda llamar a emergencias y/o trasladar al paciente al centro asistencial más cercano”, agrega..

Para Godoy Larroza, el daño cerebral que produce un ictus depende del tiempo en el que dura este trastorno y de la zona que se haya visto afectada. Por lo tanto, saber identificar los síntomas para acudir cuanto antes al hospital, puede ayudar mejorar significativamente el pronóstico de esta enfermedad.

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El Ictus o Accidente Cerebrovascular (ACV), también conocido como Derrame Cerebral es una enfermedad del tejido neuronal debido a un trastorno brusco en la circulación sanguínea.

Este evento vascular puede deberse a dos mecanismos diferentes

Infarto Cerebral: Por un lado puede ser producido por la obstrucción de una de las arterias cerebrales (80% de los casos) impidiendo así el paso de sangre al tejido cerebral, si este cese de la circulación persiste por un tiempo se produce lo que llamamos Infarto Cerebral (Ictus Isquémico), esto es de vital importancia, ya que para el tratamiento adecuado disponemos de cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas para administrar una medicación especifica.

Este tratamiento se denomina Trombolisis y consiste en la administración por vía endovenosa de una medicación que se encargaría de destruir el trombo (coágulo) que produce la obstrucción.

Por lo tanto, saber identificar los síntomas para acudir cuanto antes al hospital, puede ayudar a mejorar significativamente el pronóstico de esta enfermedad.

Hemorragia Cerebral: El segundo mecanismo implicado en el desarrollo del ictus sería el de rotura de la pared de un vaso (20% de los casos), produciendo la salida de la sangre al tejido cerebral circundante dando lugar así a una lesión denominada Hemorragia Cerebral (Ictus Hemorrágico), por lo general asociado a alguna condición que predisponga la lesión del vaso como hipertensión arterial no controlada, aneurisma, malformación vascular, etc.

El Ictus supone la segunda causa de muerte y la primera en mujeres

El Ictus supone la segunda causa de muerte y la primera en mujeres. La primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda causa de demencia.

Según el especialista, se estima que 1 de cada 6 individuos sufrirán un ictus, se promedia unos 187 casos anuales por cada 100.000 habitantes, de los cuales por lo menos la mitad quedaría con secuelas neurológicas o muerte.

“Un ictus es siempre una urgencia médica y se recomienda llamar a emergencias y/o trasladar al paciente al centro asistencial más cercano” mencionó el doctor.

En los últimos 20 años, la mortalidad y discapacidad por ictus ha disminuido, gracias a la mejora en la detección precoz y el control delos factores de riesgo. Pero aún así su incidencia sigue aumentando.

Factores de riesgo

Respecto a los factores de riesgo podemos nombrar:

Obesidad.

Sedentarismo.

Tabaquismo.

Consumo de alcohol.

Todos ellos modificables con el cambio del estilo de vida, promoviendo abandonar hábitos viciosos, tener una alimentación adecuada y realizar actividad física de manera regular.

Por otro lado: la dislipemia, la diabetes, la hipertensión arterial, también forman parte de dichos factores asociados a un mayor riesgo de padecer esta enfermedad, por lo que se recomienda hacer un tratamiento adecuado y regular con el especialista.

Los principales síntomas del Ictus o ACV

Alteración brusca en el lenguaje, con dificultades para hablar o entender.

Pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo.

Generalmente afecta a una mitad del cuerpo y se manifiesta sobre todo en la cara y/o en las extremidades.

Alteración brusca de la visión, como pérdida de visión por un ojo, visión doble o incapacidad para apreciar objetos en algún lado de nuestro campo visual.

Pérdida brusca de coordinación o equilibrio.

Dolor de cabeza muy intenso y diferente a otros dolores de cabeza habituales.

Pueden aparecer varios de estos síntomas, aunque uno solo es motivo suficiente para acudir a Urgencias.

Tiempo es cerebro

El doctor Godoy dijo que por lo general se establecen campañas para la detección precoz bajo el lema “TIEMPO ES CEREBRO”, simplificando esta situación que es compleja tanto para la población general como para el personal sanitario.

Se recomienda que ante la presencia de un individuo que presenta un cuadro agudo o desconocido, se de las siguientes órdenes al mismo:

1- Sonría: la sonrisa debe ser simétrica.

2- Levante los brazos: ambos los debe levantar de manera simétrica, con la misma fuerza y a la misma altura.

3- Dígame su nombre o puede hacerle una pregunta sencilla: la respuesta debe ser clara, con buena pronunciación y coherente.

Código Ictus

Si no cumple con alguno de estos puntos mencionados más arriba es probable que esté frente a un caso de Ictus y recuerde que TIEMPO ES CEREBRO, “actuar de manera precoz cambiaría el pronóstico del paciente, por lo que debe acceder al sistema sanitario en la brevedad posible para que en el centro puedan activar lo que se conoce como CÓDIGO ICTUS que es una red interinstitucional creada y organizada con el afán de que nuestros ciudadanos puedan acceder al tratamiento adecuado en el menor tiempo posible” destacó el neurólogo.