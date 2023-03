Malala Yousafzai: la activista que brilló en los Óscar 2023

Aunque Malala Yousafzai salió con las manos vacías de la premiación más famosa de Hollywood -ya que el documental “Stranger at the Gate” (Un extraño en la puerta) producido por ella no ganó la estatuilla-, la Premio Nóbel de la Paz brilló a su paso por la alfombra de las celebrities.

Dos cambios de outfit

Malala llegó a la ceremonia del Teatro Dolby de Los Ángeles acompañada de su esposo Asser Malik. Ella lució un diseño de Ralph Lauren en tono plateado con cintura ceñida y drapeado; además contó con un detalle muy especial el de un hijab del mismo género, respetando así sus creencias religiosas. En el after party de la revista Vanity Fair siguió el mismo estilo pero cambió de tono, un vestido color champán firmado por Jill Sander.

Malala fue blanco también de algunas anécdotas de los premios como cuando alguien disfrazado como un oso gigante le gastó una broma y ella se asustó por un momento.

De qué trata el documental

Respecto a “Un extraño en la puerta”, el cortometraje cuenta la historia de un militar estadounidense que, lleno de odio tras luchar en la guerra, quiere colocar una bomba en una mezquita. Pero la cálida recepción de la gente que él planeaba matar lo conecta de nuevo con la humanidad y cambia su vida.

Compromiso con la promoción de la justicia social

De acuerdo a resportes de la prensa extranjera, la producción de “Un extraño en la puerta” es “otro testimonio del compromiso de Malala Yousafzai con la promoción de la justicia social y la igualdad”.

Yengo un poco más profundamente el material de 21 minutos disponible de manera gratuita en la plataforma de Youtube, “pone el foco en la problemática del terrorismo y la intolerancia religiosa en Estados Unidos”, según los analistas extranjeros.

El trabajo era firme candidato a alzarse con la preciada estatuilla ya que en su travesía hacia estos premios había sido galardonada en otros festivales internacionales. A saber, obtuvo el premio del Festival de Tribeca y el galardón Indy Shorts. Malala también aprovechó los Óscar para conocer de cerca a su ídola musical, Rihanna.