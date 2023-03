ASIDOWN presentará nuevos proyectos en el Día Mundial del Síndrome de Down

Juan Carlos Paredes, presidente de ASIDOWN- Asociación Sindrome Down del Paraguay mencionó que el lema de este año es #Conmigo, No Por mi, y #con Nosotros, No Por Nosotros y fue escogido por la Asociación de Entidades de Síndrome de Down de Iberoamerica, FIADOWN.

“El lema refleja la idea de dar espacio y oportunidades a las personas con síndrome de down para desarrollar sus potencialidades, y contribuir a que las personas con esta afección sean protagonistas de su propia inclusión en la vida de la sociedad donde viven” destacó Paredes.

El titular de ASIDOWN agregó que hoy lunes la asociación se reunirá para celebrar el “Día mundial del Sindrome de Down”, en sus instalaciones ubicadas en Del Maestro y Emeterio Miranda, del Barrio San Cristóbal de Asunción. Participarán chicos, jóvenes y adultos que forman parte de la comunidad de la asociación.

Sobre la Asociación

La Asociación sostiene que las personas portadoras del Síndrome de Down a las que se les ha proporcionado una adecuada atención, estimulación y educación desde su nacimiento, pueden llegar a alcanzar una autonomía para desenvolverse en la vida ordinaria.

La asociación busca además conseguir elevar sustancialmente su nivel funcional e intelectual incorporándolos a programas de intervención temprana, servicios educativos que contemplen las adecuaciones curriculares de acuerdo al potencial individual de cada uno, y condiciones laborales acordes a sus capacidades.

Proyectos en marcha, actualmente