Tomar té puede ayudar a quemar grasa durante el sueño

“El profesor Kumpei Tokuyama sugiere que beber dos tazas de este té todos los días estimulará significativamente los procesos de quema de grasa dentro del cuerpo”, comenta Carolina Sosky, experta en nutrición personalizada.

“Como todos los tés, el oolong contiene cafeína, lo que afecta el metabolismo energético al aumentar el ritmo cardíaco. Sin embargo, los estudios sugieren que el consumo de té también puede aumentar la descomposición de las grasas, independientemente de los efectos de la cafeína”, explica Sosky.

Los tipos de té

Según la nutricionista Carolina Sosky, todos los tipos de té provienen de la misma planta, pero Camellia sinensis, que es el grado de oxidación, determina la variedad. El proceso químico es lo que hace que las hojas se vuelvan negras, el grado de oxidación oscila entre el 8 y el 85 % y determina tanto el sabor como el color del té, que puede variar de dulce a tostado, de floral a herbáceo y de ligero a con cuerpo. El té oolong se encuentra entre el té verde y el té negro en términos de sabor y oxidación, y se caracteriza por un proceso único que incluye el proceso de marchitar la planta bajo la luz solar intensa y oxidarla antes de torcerla y rizarla.

“Un grupo de participantes sanos bebió un placebo, cafeína pura o té oolong durante una semana para este estudio. Según los investigadores, los hallazgos mostraron que aquellos que bebían té oolong o cafeína pura se beneficiaron de una mayor descomposición de la grasa en un 20 % en comparación con los controles, y se observó que los efectos del té oolong continuaron funcionando después de que los participantes fueran a dormir. Ni el té ni la cafeína causaron un aumento en el gasto de energía y el grupo desarrolló una tolerancia a la cafeína presente en las bebidas durante el período de estudio”.

Como se sabe que la cafeína afecta el sueño

Lo que puede afectar el metabolismo, afirma Carolina Sosky, que el equipo también examinó la calidad del sueño de los participantes durante el período de estudio. Los investigadores notaron que no hubo diferencia en los patrones de sueño del grupo de placebo o de los grupos de prueba, por lo que creen que beber una taza de té oolong no lo mantendrá despierto por la noche, pero podría ayudar a perder peso no deseado.

Los efectos estimulantes del té oolong

La profesional señala que sobre la descomposición de las grasas durante el sueño podrían tener una relevancia clínica real para controlar el peso corporal. Sin embargo, se necesita determinar si los efectos observados en el estudio de 2 semanas se traducen en una pérdida de grasa corporal real durante un período prolongado. Además, se debe probar el té oolong descafeinado para distinguir mejor los efectos de la cafeína de otros componentes del té, lo que nos ayudará a comprender exactamente cómo ayuda el oolong con la descomposición de las grasas.

“El té generalmente se considera saludable, especialmente el té verde, pero el té oolong no se ha estudiado tanto. Al igual que otros tés, el oolong contiene vitaminas, minerales y antioxidantes, junto con cafeína, pero solo alrededor de un tercio de la cantidad de cafeína que hay en una taza de café. Beber este té puede tener beneficios para la salud de los dientes, los huesos, el corazón y el cerebro, pero al igual que este estudio, se necesita más investigación para sacar conclusiones firmes”, puntualiza.