Reyes Magos: Cuál es la edad más conveniente para contar la verdad sobre Melchor, Gaspar y Baltazar a los niños

Mañana llegan los Reyes Magos, y en estas fechas la ilusión, inocencia y magia se mezclan y todos formamos parte de este mundo de sueños de infancia.

“La tradición de los Reyes magos ilusiona tanto a adultos, como a niños, estos últimos son los que aún mantienen la fe, en que 3 hombres con sus camellos, recorran todo el país en una sola noche, cargados de regalos para todos aquellos niños que se han portado bien, durante todo el año”, refiere la psicóloga Lourdes Sanabria.

Ella agrega que “pero así también como padres podemos realizarnos una serie de Preguntas tales como: ¿Es correcto hacerles creer a mis hijos que los Reyes Magos existen? Haciendo esto, ¿estoy engañando a mis hijos? ¿Es positivo o negativo creer en estas historias?

Respondiendo a estas preguntas, la psicóloga Lourdes Sanabria refiere que “la tradición de los Reyes Magos nos ayuda a mantener y fomentar la ilusión, y fantasía de nuestros niños. Debemos llevar en cuenta que la fantasía es fundamental para el desarrollo emocional”.

Tradición y dudas

Sin embargo, es muy importante no llevar a la exageración, no insistir en la autenticidad, cuando nuestros hijos tengan sospechas razonables o descubran la realidad. “Mantener esta tradición no debería verse o pensarse como un engaño, sino más bien como una acción para potenciar la fantasía, así como cuando jugamos con ellos, o como cuando les leemos un cuento”.

El hecho de que los niños puedan construir en su mente ese “mundo de los Reyes Magos” le dará la posibilidad de entender “otros mundos” posteriormente, y de esta manera, fomentar la creatividad y flexibilidad cognitiva.

La determinación de la “edad adecuada” para tener una conversación seria sobre los Reyes Magos es subjetiva y varía de acuerdo a la madurez emocional y el entorno cultural de cada niño.

Sin embargo, los expertos sugieren que entre los 7 y 9 años, los niños suelen comenzar a desarrollar un pensamiento más lógico y crítico que les permite entender mejor la realidad. Es en esta etapa cuando suelen surgir preguntas más concretas sobre la existencia de los Reyes Magos.

Cuándo revelar la verdad sobre los Reyes Magos

Al respecto hay algunos aspectos clave a considerar:

Conocé a tu hijo. Antes de decidir cuándo es el momento apropiado para contar la verdad, observá las señales de que tu hijo podría estar listo. Preguntas directas o comentarios que muestren dudas pueden ser indicativos de que es momento de hablar.

Aprovechá el momento oportuno. Si tu hijo te hace preguntas directas sobre los Reyes Magos, puede ser una señal de que está listo para conocer la verdad. Es crucial responder a estas preguntas de manera honesta pero considerada, teniendo en cuenta sus sentimientos.

Sensibilidad y honestidad. Enfocate en comunicar la verdad con sensibilidad, reconociendo la alegría que los Reyes Magos han traído. Explicar que aunque ellos no existen físicamente, el espíritu de dar y la magia de la tradición son muy reales.

Cómo revelar la verdad sobre los Reyes Magos

Considerá hacer de la revelación un hito o rito de paso hacia la madurez. Podés felicitar a tu hijo por haber llegado a un nivel de entendimiento que le permite apreciar la verdadera historia detrás de la tradición.

Enfocate en la magia del dar. Explicale que, aunque los Reyes Magos no son personas reales, representan el espíritu de generosidad y bondad, y que ahora puede participar activamente en esta tradición de hacer felices a los demás.

Incluílos en la tradición. Invitá a tu hijo a ser parte de las sorpresas de la familia, comprando y envolviendo regalos para otros miembros. Hacerlos parte de la magia puede suavizar la transición y fortalecer los lazos familiares.

Manejá sus emociones. Reconocé que tu hijo puede sentirse triste o decepcionado al conocer la verdad. Escuchá sus sentimientos sin juzgar y ofrécele consuelo. Es importante transmitir que sus emociones son válidas y comprensibles.

Hablá de la importancia de la discreción. Ayudá a tu hijo a entender que otros niños aún creen en los Reyes Magos, y que es parte de su nueva responsabilidad mantener la ilusión para ellos.

Otros aspectos a considerar sobre los Reyes Magos

Para la psicóloga Lourdes Sanabria los adultos “Debemos de situarnos en la etapa evolutiva del niño, es decir esa capacidad para diferenciar la realidad de la fantasía.

Hasta los 4 años los niños perciben los objetos imaginados como reales, esto significa que para un niño de 4 años los Reyes Magos, son verdaderamente una realidad”.

“A partir de los 6-7 años empiezan a crearse en la mente de los niños pensamientos más abstractos, comienzan los por qué. Ejemplo: ¿Por qué hay Reyes Magos en la tele? Es en esa etapa donde comienzan las dudas, preguntas que los padres con mucho amor, y paciencia deben ir respondiendo”

“Preparemos la cartita, pongamos el agua y el pasto para los camellos cansados. Como padres, debemos de comprender que es necesario distinguir entre mentir, y mantener viva la ilusión. Si bien, algunos niños pueden sentirse engañados al enterarse de la realidad, esta vivencia forma parte importante en el desarrollo de los mismos, y también es una fuente de nuevos aprendizajes”.

“Sea como sea que decidas celebrar los Reyes Magos con tus hijos, lo importante es que estés consciente de cómo puedes aprovechar esta oportunidad para fomentar su salud emocional y mental. Al hacerlo estarás contribuyendo a su bienestar integral a largo plazo”.