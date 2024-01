“Comedia Inusual”, una exposición de la artista visual Victoria Bedoya

En esta ocasión, Bedoya, nacida en Paraguay, cursó parte de sus estudios académicos entre Suiza y Australia, donde desarrolló gran parte de su interés por el arte. Actualmente, su trabajo se centra en representar en sus lienzos imágenes extraídas de las redes sociales, comúnmente denominadas “memes”, las cuales están cargadas de connotaciones, ironías y mensajes indirectos. La artista utiliza estas cuestiones y, en muchas ocasiones, enfatiza ciertos aspectos cómicos para intensificar el mensaje.

La exposición, que retoma este viernes 2 de febrero, se titula “Comedia Inusual”. La artista comenta: “Es una serie de obras que he venido trabajando desde el 2022/2023 para mi primera exposición individual en Fábrica Galería de Arte, gracias a mi participación en Oxígeno Feria de Arte”. También adelantó que en esta ocasión presentará nuevas obras desarrolladas después de su primera exposición individual.

En cuanto a su inspiración, Victoria comenta sobre el interés en la elección de este tipo de imágenes, que son parte fundamental de sus obras: “Siempre me gustó tomar imágenes de las redes que me recuerden principalmente a situaciones cotidianas, quizás asociadas con alguna experiencia personal o algún tema con el cual muchas personas puedan identificarse. Pero siempre elijo de forma aleatoria, sin pensar demasiado; selecciono más por la sensación que me genera”. Todo este mundo muy personal que la artista representa con sus selección de imágenes se puede apreciar a través de más de 50 lienzos.

Finalmente, también nos informa sobre su interés en culminar su carrera de grado y continuar su formación en el exterior.

La próxima exposición de Victoria será en San Bernardino este viernes 02 de febrero, de 17:00 a 22:00 horas, en el lugar llamado “El Retiro” ubicado en la calle Yegros 906 y segunda, barrio Santa Clara. En esta ocasión, Fábrica Galería de Arte y Artística Galería organizan esta muestra.

Por: Juan Florenciañez

