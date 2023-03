A favor de repensar lo curatorial y lo artístico: nuevos espacios para nuevas ideas

La exposición artística itinerante «Paréntesis: Relatos desde la incertidumbre», que aborda el tema de las consecuencias de la pandemia del covid-19, estuvo en varios centros culturales dependientes de la embajada de España y finaliza su ciclo, iniciado en el 2021, en Asunción, donde se inauguró el 17 de febrero y estará abierta al público hasta el 1 de abril en la Sala Goya del Centro Cultural de España Juan de Salazar. En este marco, se llevó a cabo en dicho centro el taller «Curaduría con las personas, por las personas, para las personas». Quiero referirme aquí a algunos puntos considerables para establecer conexiones entre lo que plantea la curadora de la exposición, Suset Sánchez (1), vinculada profesionalmente en los últimos años al Museo Reina Sofía, de Madrid (2), y algunas conversaciones con la antropóloga, historiadora y artista visual Fátima Martini (3), registradas en una serie de pódcast y entrevistas; les dejo el link para acceder a ellas (4).

La curadora, de origen cubano, que actualmente reside en Madrid, expuso varias definiciones del papel del curador desde la perspectiva de algunos referentes en el campo de Latinoamérica y Europa, para luego exponer su propia aproximación a esta práctica ya desde su experiencia y formación académica y teórica. Resulta que estas cuestiones también están siendo pensadas en nuestro contexto, pero quizás no desde instituciones o centros culturales, y aquí cabe mencionar el proyecto de la antropóloga Fátima Martini «Los artistas hablan», que reflexiona desde muchas perspectivas sobre los artistas paraguayos, en base a lo que los artistas tienen para decir. Esto se conecta con algo que dice Suset Sánchez: «en una práctica curatorial todo es plural, ambas partes se enriquecen con esta experiencia», recalcando también la importancia de los artistas en estos procesos.

Estas visiones y breves aproximaciones se conjugan para dar un poco de «oxigeno» al pensar sobre estas prácticas en nuestro contexto, donde la formación es muy escasa. No me refiero a las definiciones teóricas, sino más bien al gran acto de «pensar», tan necesario siempre para crear debates e interpretaciones. Una pregunta que arrojó Suset fue: ¿qué aprendemos de todos estos procesos, tanto en lo curatorial como en lo artístico? Además de otras preguntas, planteadas no para dar respuestas definitivas, sino como puntos de partida para generar debates. También se abordó la figura de la recientemente fallecida curadora cubana Tamara Díaz Bringas (5), quien se dedicó, igualmente, a pensar críticamente todos estos procesos, hablando también sobre ciertos puntos de la precarización y las formas de entender la curaduría, como lugares abiertos a generar conocimientos que aporten un sentido a la trama del arte contemporáneo.

Vivimos actualmente en medio de complejas revoluciones del pensamiento, que reclaman que prestemos atención a quiénes están hablando, desde dónde se está generando el conocimiento, y, especialmente, que generemos trabajos colectivos, conversaciones abiertas: estos son los desafíos entre los cuales el arte también se mueve. La teoría aporta herramientas son de vital importancia para articular estos procesos y dar espacio a nuevos pensamientos y nuevas miradas.

Consecuentemente, el taller generó un espacio para pensar. Debatir es el fin más importante al crear estos espacios, en los cuales también podemos ver reflejadas, a través de las experiencias colectivas, las falencias de todo el sistema del arte y sus articulaciones.

Notas

(1) Suset Sánchez Sánchez (La Habana, Cuba, 1977) es curadora, crítica de arte e investigadora. Sus ámbitos de trabajo incluyen el arte moderno y contemporáneo, el cine y la cultura visual.

(2) El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), más conocido como Museo Reina Sofía, es un museo español de arte del siglo XX y contemporáneo.

(3) Fátima Martini (Asunción, Paraguay, 1959) es antropóloga, historiadora y artista visual. Sus ámbitos de trabajo incluyen la visibilización de artistas y el pensar de manera contemporánea la historia del arte paraguayo.

(4) Link: https://open.spotify.com/show/5krk4y570fyYOmMKBLK9dh?si=PKb06-hqSK6jFgLWmsYknw&nd=1

(5) Tamara Díaz Bringas (Matanzas, Cuba, 1973 - Madrid, España, 2022) fue una historiadora del arte, investigadora y curadora cubana. Consideraba el arte como «un espacio de aprendizaje compartido».