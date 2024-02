Paraguay presente en el York Fashion Week

Dentro del contexto del New York Fashion Week, los creativos paraguayos de la moda tuvieron la oportunidad de participar en The Lab, una plataforma que busca dar visibilidad a diseñadores emergentes en Estados Unidos, congregando a los más notorios estilistas y fotógrafos de la industria. Esta participación fue posible gracias a la colaboración establecida entre el AFW y The Lab desde 2023, destinada a promover el talento paraguayo en este evento de renombre.

Negro Vázquez, cerebro detrás de Cabure y organizador de AFW, junto con Ofelia Aquino, la mente creativa de Ofelia Otello, aterrizaron en Nueva York días previos al inicio para afinar detalles de sus respectivos shows, entre pruebas de vestuario y sesiones fotográficas, aprovechando también para sumergirse en otras actividades relacionadas con el NYFW.

El 10 de febrero, el turno fue para Ofelia Otello, presentando por segunda ocasión consecutiva, esta vez con la colección Adolfina. Esta propuesta busca una exploración y deconstrucción de los paradigmas de la moda, mezclando la melancolía de épocas pasadas con el carácter decidido de la mujer de hoy.

“Esta colección es un puente entre el ayer y el hoy, manteniendo la vista en el futuro. Es un reencuentro con mi esencia. Mi tía Ofelia Adolfina no solo me legó su nombre, sino también su fervor por la moda, lo cual pude experimentar al revisar sus notas de diseño y costura de 1940″, explicó Ofelia Aquino.

La colección incluye colaboraciones con el artista paraguayo Juan Pablo Pistilli, aportando esculturas y accesorios modelados a mano que se incorporan a cada pieza mediante alfileres y agujas, simbolizando la fusión de diferentes tiempos e historias.

En tanto, Cabure reveló su Bridal Collection el 11 de febrero, distinguiéndose por una propuesta audaz y única que captura la esencia de la moda de playa con una versatilidad notoria.

Vázquez describió que la colección resalta la silueta femenina a través de una fusión de tonos terrosos con detalles florales, flecos, tejidos artesanales y transparencias delicadas.

El desfile contó con la participación de Brenda Szklarkiervicz, modelo paraguaya que ha desfilado en ediciones previas del NYFW, así como en las pasarelas de Londres y París.

“El NYFW es un momento clave en mi carrera. Esta es la quinta ocasión que tengo el placer de presentar mis colecciones aquí, en un entorno altamente competitivo que me desafía a tomar mayores riesgos y a proyectar el impresionante talento latino”, expresó el diseñador.