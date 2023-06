Bananas: misteriosas, deliciosas y saludables

Las bananas son los frutos más misteriosos del mundo porque no tienen semillas y, sin embargo, se encuentran en casi todos los países del mundo. Los botánicos no tienen conocimiento de cómo podría haber llegado a existir. En realidad, las plantas de banana no son árboles; son una hierba perenne.

El tronco de la planta es nada más que las hojas exteriores de las plantas. El vástago real de la planta no se hace visible hasta que es empujado a través de la parte superior para producir la flor púrpura grande que con el tiempo se convertirá en la fruta.

Entonces, habiendo terminado el ciclo reproductivo perenne, la planta muere. Puede alcanzar alturas de entre 4 y 15 metros en la madurez, que lo convierte en la hierba más grande del mundo y la planta más alta en existencia que no tiene un tronco leñoso.

Una nueva planta solamente se puede generar a partir de un trozo de rizoma y, sin embargo, los bananos se encuentran en casi todos los lugares de la Tierra, incluso en islas muy remotas y aisladas. Es también el único alimento que contiene exactamente los requisitos correctos de vitaminas y minerales para el completo metabolismo del hombre.

La banana es el único alimento con el que el hombre podría vivir de forma saludable, por sí mismo, con una nutrición completa. Lo curioso es que, debido a su alto contenido en potasio, la banana es un fruto radioactivo, como muchos otros que contienen pequeñas cantidades de isótopos radioactivos.

Aunque la cantidad de radiación emitida por un único fruto es muy pequeña y completamente inocua, en grandes cantidades, como cuando se transportan en contenedores o camiones, la radiación es lo suficientemente grande como para hacer saltar las alarmas de algunos puertos y aduanas. De hecho, existe una medida específica de esta cantidad de radiación, llamada “dosis equivalente a una banana”. ¿Lo sabían?