Cerdo a la cerveza para ir pensando en el menú navideño

Esta receta es muy fácil de hacer con la ayuda de los sobres sazonadores de Knorr para carne, pollo y pescado al horno. Las bolsas de cocción no se derriten, no alteran los alimentos, no los contaminan, generan una cocción mixta entre vapor y horno y no pasa nada si se pasa de temperatura o de tiempo de cocción. Es importante aclarar que están específicamente diseñadas para hornos a gas o eléctricos, pero no son aptas para microondas.