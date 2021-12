Nizugan Junior: “Siempre íbamos con papá a visitar a la Virgencita de Caacupé”

La familia Castillo Martínez es muy devota de la Virgen de Caacupé. El siempre recordado mago Nizugan inculcó esta devoción a sus hijos, y hoy conversamos con Juan Bautista Castillo Martínez, más conocido como Nizugan Junior, sobre cómo vive esta festividad mariana.

En años anteriores, Nizugan Junior iba en bicicleta junto a la Virgen de Caacupé. “Solía ir siempre, ahora hace un tiempito no voy por causas laborales y también por la pandemia. Normalmente voy cerca de la fecha, no el 8 de diciembre, para evitar el tráfico y la alta presencia de personas”, contó a ABC Digital. También nos adelantó que este año irá la próxima semana junto a la Virgencita, “pero no en bici, sino en automóvil porque se agrandó la familia”.

Lea más: Caacupé 2021: lo que dice la tercera carta al pueblo paraguayo

“Siempre voy en forma agradecimiento por todas las bendiciones y logros del año. Iré con mis hijos Juancito (15) y Alexia (1), mi esposa Larissa Pérez y mi mamá María Elena”, expresó Nizugan Junior. Hoy a la mañana, junto a esos mismos miembros de su familia, participó de la misa transmitida por la tevé, como lo hace cada año, según señaló a ABC.

Devoto desde niño

El mago Nizugan Junior recordó con mucha emoción que desde niño es devoto de la Virgen Azul. “Siempre íbamos con papá a visitar a la Virgencita de Caacupé. Había una familia que siempre en esa fecha nos contrataba para el cumple de sus hijos en Caacupé y de paso nos quedábamos sí o sí de visita a la Virgencita”, relató.

Lea más: Cachito en estudios de ABC Cardinal

Un rincón muy especial

Toda la familia de Nizugan Junior es muy mariana y su mamá, doña María Elena, armó un rincón más que especial en su hogar para venerar a la Virgen de Caacupé. Junto a la Virgencita también está la foto del gran mago Nizugan con su querido Cachito.

Al respecto, Nizugan Junior contó: “Mi mamá tiene una imagen de la Virgen de Caacupé. Armamos un rincón con las fotos de papá, de la familia y la imagen de la Virgencita. Solemos rezar juntos y siempre recordamos a mi padre compartiendo algunas anécdotas”.

Simpática anécdota

Finalmente, pedimos a Nizugan Junior que nos confiese un milagro que le haya concedido la Virgen de Caacupé en algún momento de su vida y él nos contó una simpática anécdota.

“No sé si sería un milagro, pero es algo muy simpático y lindo que me pasó. En la época de colegio, en la edad del pavo, en el sexto grado más o menos; me aplacé y dejé para rendir en febrero varias materias”, relató entre risas, para luego seguir contando: “Mi mamá se enojó conmigo porque dejé muchísimas materias. ‘Si llegás a pasar todo te vas a ir a Caacupé a agradecerle a la Virgen’, me dijo. Y bueno, llegaron los exámenes, pasé todas las materias que dejé en febrero y fui a Caacupé para agradecer a la Virgencita”.

Nizugan Junior guarda esa anécdota de su adolescencia en su corazón y siempre agradece a la Virgen de Caacupé por las bendiciones que reciben tanto él como sus familiares.