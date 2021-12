Vita Aranda e Iván Torres, de vacaciones en Tulum

La influencer Cristina Aranda, más conocida como Vita, y el futbolista Iván Torres están en un lugar paradisíaco llamado Tulum, ubicado en la península de Yucatán, en México.

La costa caribeña mexicana primero recibió a Cristina Aranda, hace ya unos días, y ayer se sumó a la aventura su marido Iván Torres, quien el domingo último disputó la Supercopa Paraguay con el Olimpia y ni bien terminó el partido en el cual su club se consagró campeón, agarró sus maletas y fue junto a su esposa.

La pareja está solita, sin sus hijos Elías, Emanuel y Piero, pues el hotel es solo para adultos, según contó Vita en sus historias de Instagram.

Hotel ecológico

“Azulik es un hotel totalmente ecológico, no hay energía eléctrica, todo es a la luz de las velas, hay mucho verde, mucha madera, todo muy rústico. Es un paraíso, no tienen idea de la paz que hay en este lugar. Te bañás con agua salada en una bañera, todo es muy natural, divino”, relató Cristina Aranda a sus seguidores cibernéticos, al tiempo de destacar: “Hay un solo enchufe en toda la habitación que es para cargar los aparatos electrónicos”.

“El propósito de este lugar es que puedas conectarte con la naturaleza, contigo mismo, así que es un paraíso, es la mejor elección que pude hacer para mis vacaciones”, expresó la influencer, quien también contó que donde se encuentran hospedados con su esposo es un hotel solo para adultos, no hay niños en el lugar. “Realmente es para parejas, y la playa es nudista, es opcional”, dijo Vita.

“Este viaje le regalé a mi esposo por nuestro aniversario número 10, sin saber que en estas fechas jugaría la Supercopa y ya no pude cambiar la reserva del hotel”, reveló a sus fans sobre el motivo por el cual ella llegó antes a Tulum e Iván Torres recién lo hizo ayer lunes.

Días muy duros...

La semana pasada Cristina Aranda compartió con sus seguidores de Instagram una carta dirigida a su bebé que estaba en camino y lastimosamente lo perdió. “Tenías tan solo 8 semanitas y lograste llenarme de amor mucho amor y felicidad. Pero Dios decidió llevarte con él antes de que pudiera conocerte, tenerte en mis brazos, abrazarte, sentir tu olor. Fueron días muy muy duros, la tristeza y el dolor me invadieron. No podía imaginar que ya no estabas, que ya no te tendría conmigo. Durante toda mi vida experimenté todo tipo de sentimientos, pero ninguno se compara con el dolor de haberte perdido”, decía parte del escrito que publicó Vita.

Ayer, desde Tulum, antes de que llegara Iván Torres, Cristina Aranda expresó a sus seguidores: “Siempre digo que Dios hace perfecto todo. Después de lo que pasé necesitaba este tiempo sola, tener un encuentro conmigo misma, llorar, abrazarme y tener un encuentro con Dios de paso. Es la primera vez que salgo sin mis hijos y mi esposo”.

Enamorados en la península de Yucatán

Y luego de los momentos difíciles que pasó la familia Torres-Aranda, ahora los esposos están disfrutando de este tiempo solitos, reafirmando el amor que se tienen desde hace más de una década.

Ni bien llegó Iván Torres con su equipo de Olimpia puesto a la península de Yucatán, se dio un bañó y luego con su esposa Cristina Aranda salieron a recorrer las paradisíacas instalaciones del hotel ecológico donde están hospedados.

Anoche los tortolitos cenaron juntitos y hoy están disfrutando de la playa, según lo que publicó Vita en sus redes.