Nadia Ferreira, rumbo a Miami

Tras regresar a nuestro país el pasado jueves 16 de diciembre con la corona de primera finalista del certamen Miss Universo 2021, Nadia Ferreira estuvo menos de 48 horas en tierra guaraní. Es que la modelo debía partir rumbo a Miami, Estados Unidos, donde tiene compromisos por cumplir, luego de los emotivos momentos que vivió con sus seguidores, tanto en Asunción como en Villarrica.

Así, esta madrugada, antes de las 5.00, Nadia Ferreira ya llegó al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. La virreina universal tomó un café y luego, a las 5.27, envió un mensaje a sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

“Estoy demasiado feliz”

Nadia Ferreira con su delicada sonrisa saludó a sus fans. “¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Estoy demasiado feliz, me voy con el corazón lleno de amor y felicidad por todo ese cariño que me demostraron en estos dos días. Estoy súper agradecida con todas las personas que se tomaron el tiempo de recibirme en el aeropuerto, de recibirme en Villarrica. De verdad, ¡muchísimas gracias!”, expresó emocionada, al tiempo de contar: “Yo ahora estoy por volar nuevamente, me voy a Miami a cumplir algunos compromisos que tengo”.

No viajó solita

Nadia Ferreira no viajó sola, lo hizo en compañía de su inseparable amigo, el fotógrafo e influencer Abdala Oviedo, quien expresó en sus redes bien tempranito: “Listos para una aventura más, acá con la reina”.