Robert Lemos, el “Sin Vergüenza” de la 98.5 ABC FM

Sus 28 años de trabajo ininterrumpido en FM hacen que Robert Lemos sea uno de los profesionales con más trayectoria en el ámbito radial de nuestro país. “Comencé en Radio Venus, en el año 1994, en el año 2000 me incorporé a la Megacadena y en el 2019 a ABC FM”, recordó Lemos a ABC Digital. Desde hace casi tres años lleva adelante el escuchado programa Sin Vergüenza, por la 98.5, pues el espacio inició junto con ABC FM, el 5 de marzo del 2019.

Al comenzar la charla quisimos saber por qué el programa lleva ese nombre tan pintoresco. Robert Lemos respondió rápidamente: “Busqué un nombre que resumiera de alguna manera muchas cosas, la temática, mi personalidad, la forma de comunicar y comunicarnos con la gente, y la manera de encarar los temas. Que tuviera identidad propia y, por sobre todo, que fuera fácil de recordar y de incorporar al lenguaje cotidiano de nuestros oyentes, y me gustó la posibilidad de jugar con el doble sentido y significado ambiguo entre Sin ‘Vergüenza’ y ‘Sinvergüenza’, por un lado el nombre del programa y por el otro un adjetivo descalificativo del conductor. Eso me gustó. Y a la dirección también. Por eso lo elegimos”.

Robert Lemos está al aire con Sin Vergüenza de lunes a viernes, de 13.00 a 16.00, y los sábados, de 10.00 a 14.00. Al consultarle cómo se siente llevando adelante el muy escuchado espacio, el conductor aseguró: “Encarar un nuevo programa es siempre un desafío, mucho más cuando lo hacés en un medio diferente y en horarios distintos a los que estás acostumbrado. Pero eso es parte de la esencia de hacer radio, el mundo radial es muy dinámico y cambiante, esa adrenalina es buena cada cierto tiempo, adaptarse, afianzarse, y consolidar un espacio, hacerlo atractivo o no, forma parte de la aventura cotidiana. Por suerte en mi caso, una vez más (creo) con un resultado positivo, eso significa, con la aceptación de la audiencia, que es lo más importante, y de los patrocinadores, y como siempre digo, si ellos están bien, nosotros también”.

La relación con sus fieles oyentes

Robert Lemos tiene una legión de incondicionales seguidores con su programa Sin Vergüenza. Al respecto nos dijo: “La relación con los oyentes es lo mejor, lograr que nos acepten, que nos permitan entrar en sus vidas y nos hagan partícipes de sus historias y experiencias, es la mejor parte de vivir de la radio. Es la energía que nos nutre y nos mueve todos los días, saber que hay gente esperando la hora del programa y que tal vez, si tuvieron un mal día o pasaron por algún mal momento, durante las horas que estamos al aire, los ayudaremos a olvidar por un instante o a sobrellevar esa situación, es la mayor motivación y satisfacción”.

Además, Robert Lemos destacó: “Y más de una vez, es también para nosotros un escape de nuestros propios problemas, es un momento íntimo en el que no importa nada más que la música, la información y las historias que surgen por el camino, donde la audiencia, pasa a formar parte de algo que los une y nos une en un común denominador, ABC FM”.

¿Cuál es el secreto para tenerlos siempre enganchados a Sin Vergüenza?, fue nuestro siguiente requerimiento y Robert Lemos expresó: “No hay secretos para generar la fidelidad del oyente o su elección ante un programa o espacio radial, pero si tuviera que buscar una palabra, creo que sería ‘honestidad’, no el sentido de no robarás, sino en la manera de comunicar y reflejar lo que soy y lo que hay, esto soy yo, y esto es lo que les puedo dar. Lo toman o lo dejan, no me importa discutir, no voy a perder tiempo intentando convencerlos de que soy algo que no soy, fingiendo que sé lo que no sé, o que me importan las cosas que no me importan o que soy una persona perfecta de moral intachable, soy... Un Sin Vergüenza y ellos lo saben”.

Luego, Robert continuó reflexionando: “Y por eso creo que me siguen aún hoy, después de tanto tiempo, saben que los comprendo, que tenemos los mismos problemas, que nos duelen las mismas cosas, que también me engañaron, que no me alcanza el dinero, que fui infiel, que estoy en Informconf y que recibo boletas de último aviso de la ANDE o la Essap, como todo el mundo. Mostrarme tal cual soy, creo que de alguna manera los refleja también a ellos y eso, a mi entender, es lo que nos sigue manteniendo unidos a través de la radio”.

Siempre tirando buenas vibras

Robert Lemos trasmite buena onda desde el éter con Sin Vergüenza. ¿Cómo hacés para tirar constantemente vibras positivas a tus seguidores?, le preguntamos y sin rodeos nos contestó: “Creo que la vida es dura y complicada a partir del momento en que tomamos conciencia de ella y de lo que implica. Las noticias son duras, la realidad es cruel, la información la mayoría de las veces nos causa dolor, angustia, impotencia, pero es necesario saber, es fundamental estar informado, pero entendí y decidí que no debe ser tan cruda y descarnada. Por eso me dediqué a buscar la manera de informar sin tanto realismo, buscar minimizar el impacto negativo que una noticia puede generar en quien la oye, disfrazando algunos datos o agregando pequeños adornos sonoros para hacerlas más digeribles o amenas, esa fue siempre la intención de mis programas”.

“Y para lograr eso, es fundamental que yo esté bien anímicamente, para poder transmitir la info de manera llevadera y un poco más agradable. Por eso aprendí a dejar mis propios problemas afuera, y como siempre digo, hacer radio para muchos de nosotros es además una forma de hacer terapia o catarsis, y es mucho más barato que ir al sicólogo”, señaló Robert Lemos con su característica buena onda.

Escuchado por grandes y chicos

La audiencia de Robert Lemos y Sin Vergüenza es muy variada. Lo escuchan personas de todas las edades y hasta familias enteras. “Creo que debo agradecer a Dios ante todo, por haberme permitido vivir de lo que me gusta y hacerlo de la manera que me gusta, que el producto final sea del agrado de grandes y pequeños es una satisfacción enorme. Vamos cambiando con el paso de los años, nuestras experiencias son distintas, nuestras prioridades también, y también nuestros intereses. Y como antes me entusiasmaba recibir un mensaje de alguna señorita, halagando el programa o a mi persona, hoy me emociona escuchar la voz de alguno de los peques que oyen el programa o cuando los papás no cuentan que estaban atentos a lo que decía el tío Robert”.

“Haber logrado eso a lo largo de mi carrera profesional, ser de interés de todas las generaciones que integran una familia, creo que es el mayor y mejor reconocimiento de todos”, confesó emocionado Robert Lemos.

En otro momento de la nota le consultamos qué le dicen sus radioescuchas cuando se encuentran en la calle, en la cancha, en el súper... Robert Lemos nos contó: “Siempre es bueno encontrarte con los oyentes en algún lugar común, o cuando te dicen: ‘Yo conozco esa voz’. Hace mucho tiempo no estoy en pantalla, y por ende la voz es mi mayor distintivo. Eso levanta el ego, obvio, y te da una mejor percepción o una óptica diferente del trabajo que se está realizando. Eso te dice: te escuchan, estás vigente, podés pedir aumento de sueldo (risas)”.

“El contacto frente a frente con los oyentes es muy grato para cualquier profesional de medios, porque siempre son halagos. Nadie que te deteste o no le guste tu trabajo se va a acercar para hablarte o pedirte una foto (menos mal), creo que en mi caso serían mayoría”, refirió entre risas Robert Lemos.

“Deseo poder seguir haciendo lo que a la gente le gusta que haga”

Sobre las novedades que nos traerá Sin Vergüenza en este año que se inicia, Robert Lemos reveló con su humor característico: “No creo que haya sorpresas para este 2022, es más, espero que no tengamos más sorpresas durante mucho tiempo, las últimas, nos han dejado al borde del colapso”.

“Sí deseo poder seguir haciendo lo que a la gente le gusta que haga, durante mucho tiempo más, que podamos seguir en la misma sintonía compartiendo historias, música y noticias, que sigamos transitando juntos este camino radial, intentando ser felices, aunque sea solo por momentos breves. Y que cuando nos encontremos al final del camino, siempre tengamos un buen recuerdo compartido, alguna linda anécdota y una buena canción que nos lleve de regreso a ese instante en que estuvimos juntos, mientras escuchábamos la radio”.