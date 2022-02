Conocé a Sofía Jirau, la primera modelo con Síndrome de Down que posó para Victoria’s Secret

Carismática y soñadora, la puertorriqueña Sofía Jirau es la primera modelo de la marca Victoria’s Secret con Síndrome de Down. A sus 25 años, la joven va cumpliendo sus metas y derribando barreras.

“Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin les puedo contar mi gran secreto… ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria’s Secret!”, escribió hace unos días Sofía Jirau en su cuenta de Instagram.

18 mujeres que no conocen de límites forman parte de la campaña de inclusión de la colección Love Cloud de Victoria’s Secret.

“No hay límites”

La joven de Puerto Rico también escribió: “Gracias a todos ustedes por siempre apoyarme en mis proyectos. Gracias a Victoria’s Secret por ver en mí una modelo sin límites y hacerme parte de la campaña de inclusión Love Cloud Collection”. “¡Esto es solo el comienzo, ahora sí se formó! Por dentro y por fuera no hay límites”, destacó feliz Sofía Jirau.

Lea más: Los mellizos de Ricardo Fort cumplirán 18 años en solo días y accederán a una fortuna

“Sueñen en grande”

En otra publicación, posterior al anuncio que dio sobre su faceta de modelo de Victoria’s Secret, Sofía Jirau confesó: “Soñaba estar en Vogue Magazine y hoy se me cumplió esa meta”. “Mi gente, sueñen en grande. ¡Por dentro y por fuera no hay límites! Gracias a todos los que me han felicitado, estoy muy contenta, feliz y alegre”, aseguró la modelo boricua Sofía Jirau a sus más de 230 mil seguidores en Instagram.

Lea más: Dahiana Bresanovich y Nachito viajaron a Dinamarca, donde los espera Blas Riveros

Sofía Jirau siempre deja motivadores mensaje a sus fans, así hace poco escribió: “Hoy ha sido un día lleno de amor. Si me preguntan mi secreto para lograr mis sueños es amarme a mi misma. Gracias a todos por tanto amor. No olvides amarte a ti mismo”.