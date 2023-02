Cuatro científicas paraguayas que sobresalen en el mundo

Según reportes oficiales, en el 2022 se tenía registrado un total de 344 mujeres paraguayas especializadas en diferentes áreas de las ciencias, de las cuales más de 300 mujeres son investigadoras principales y directoras en los proyectos de investigación. En el día internacional de las mujeres de la ciencia te contamos a cerca de cuatro de ellas.

Las cuatro científicas paraguayas que deberías conocer

Fabiola Román, bióloga molecular. Alejandra Recalde, biotecnóloga y bioquímica. Soraya Araya, médica e investigadora. Alejandra Fresco, astrónoma.

Fabiola Román, científica del Instituto Sanger, de Cambridge, Inglaterra

Tiene 40 años, está casada desde hace 11 años y vive con su familia en la ciudad de Cambridge, Inglaterra.

Estudió en Paraguay la carrera de biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), seguidamente hizo una maestría y doctorado en Parasitología (en la Fiocruz de Río de Janeiro-Brasil).

Comenta que durante la maestría y el doctorado, se enfocó en el estudio de la genética del parásito que causa la enfermedad de Chagas.

“Para estudiar la genética del parásito utilicé varias herramientas de la la biología molecular, específicamente el secuenciamiento de partes del ADN del parásito. Así fui adentrándome en el área molecular y también un poco en la de bioinformática”, explica.

Actualmente se dedica al secuenciamiento de genomas completos mediante distintas plataformas de última generación como PacBio, Oxford Nanopore e Illumina. Durante el doctorado, tanto su esposo como ella realizaron parte de la tesis en Inglaterra. Su esposo en la Universidad de Bath y ella en la London School of Hygiene and Tropical Medicine en Londres.

Posteriormente, el esposo de la científica paraguaya, recibió una oferta de trabajo en la Universidad de Bath como investigador posdoctoral con un contrato de tres años y poco después ella gana un posdoctorado en la misma universidad.

“En principio, no fue planeado venir a Inglaterra sino que tanto el grupo de investigación de mi esposo y el mío (en Brasil) tenían colaboraciones con grupos en Inglaterra. Así comenzó de manera indirecta nuestra migración. Fue y es un camino largo y con muchos obstáculos el insertarse en una sociedad nueva, solos, y como extranjeros. Tuvimos que hacer muchos papeleos y algunos exámenes para poder quedarnos de manera indefinida” manifiesta.

“Es muy difícil pensar en ir a Paraguay”

La sobresaliente científica paraguaya comenta que a corto plazo es muy difícil pensar en establecerse en Paraguay ya que su hija nació en Inglaterra; además ella y su esposo cuentan con contrato permanente en sus respectivos trabajos.

“Sin embargo, eso no significa que no pueda colaborar con Paraguay. De hecho siempre estamos en contacto, colaborando de alguna manera y ayudando a jóvenes que deseen salir a estudiar” indicó.

Resaltó que lo bueno de la ciencia es que es internacional, que no tiene barreras geográficas. “Podes hacer ciencia en cualquier parte del mundo ya que se habla el mismo idioma”.

La lucha contra el cáncer de mama, su mayor desafío

“Siempre los papeleos y todo lo que implica ser migrante es un dolor de cabeza. Sin embargo, el mayor desafío fue en lo referente a la salud, ya que tuve que realizar cirugías y tratamiento debido a un estadío inicial de cáncer de mama. Estábamos solos mi esposo y yo, en plena pandemia, lidiando con esa situación” comentó.

Agregó que la atención fue impecable y resaltó el acompañamiento de su esposo, que no le soltó la mano ni un minuto.

Lanzó duras críticas a la burocracia en el Cones y la UNA

Fabiola Román indicó que muchos compatriotas que estudiaron en el exterior volvieron a Paraguay con alta formación, que Paraguay cuenta con profesionales altamente preparados.

Sin embargo, “lo penoso es la burocracia que existe desde el Cones, hasta concursos inadecuados en la UNA”, cuestionó.

Indico que esta situación hace que se se desaproveche esa mano de obra de calidad que vino del exterior, cargada de conocimientos.

“Con estos errores la UNA puede quedarse atrás, pues si la UNA no aprovecha la gente que llegó, las universidades privadas lo harán” insistió.

Alejandra Recalde, científica de la Universidad de Friburgo, Alemania

Tiene 33 años, es soltera y vive en en Freiburg, Alemania. Decidió estudiar bioquímica porque siempre le fascinó todo lo relacionado al ADN.

Para seguir la carrera científica realizó un doctorado en biotecnología molecular y actualmente trabaja como investigadora post doctoral en Alemania, en biología molecular de arqueas.

“Desde chica siempre quise ser científica y me siento afortunada de haber podido seguir mi sueño” comenta.

La científica paraguaya, residente en Alemania, resalta que la ciencia en Paraguay está avanzando bastante.

“Hay muchos grupos de investigación muy buenos como el de Farmacología de la FCQ, el de hongos de FACEN o el de HPV del IICS y muchos otros” indica.

Agrega que si bien hay muchas becas y fondos todavía falta mas inversión y conectar las empresas con la Universidad y el Gobierno.

“Lastimosamente no se valora mucho la carrera del científico en Paraguay, pero creo que gracias al covid las personas están viendo la importancia del mismo. Ojalá eso se traduzca en mejores condiciones laborales. Paraguay tiene muchas áreas que se pueden explorar científicamente” analiza.

¿Influencer, youtuber o científicos?

Una reciente encuesta señala que la mayoría de los jóvenes prefiere el trabajo de influencer o youtuber. “Fue muy triste ver eso” manifiesta Alejandra.

A ella le gustaría volver la ciencia “divertida y accesible” para acercar más a la sociedad a este mundo que tanto le apasiona.

“Espero que con el Museo de Ciencias eso se logre más. Falta mejorar el nivel educativo también y hacerlo más homogéneo. Que el que vive en el campo también pueda soñar con ser biólogo molecular, físico, etc.” indica.

Empoderamiento de la mujer paraguaya en el ámbito de la ciencia

“En cuando al empoderamiento de la mujer, en Paraguay somos privilegiados. Tenemos muchas científicas renombradas y conocidas como Rosa Degen, Graciela Russomando, Antonieta Rojas, Laura Mendoza y varias más. Espero que la visibilidad que tienen logre atraer a más niñas a la ciencia” señala la destacada compatriota.

Soraya Araya, pediatra infectóloga egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción

Es madre de un hermoso niño de 10 años, reside en Asunción, se dedico a la infectología pediátrica en su consultorio particular. Del 2006 al 2018 trabajó en el Instituto de Medicina Tropical como Jefe del Departamento de Urgencias Pediátrica; actualmente brinda apoyo al Ministerio de Salud en el Departamento de Docencia del Programa Ampliado de Inmunizaciones; colabora en los eventos científicos y jornadas de la Sociedad Paraguaya de Pediatría como así también de la Sociedad Paraguaya de Infectología.

En su tiempo libre redacta artículos científicos, los cuales han sido publicados en revistas científicas indexadas nacionales e internacionales.

Premios obtenidos

2009 Primer Premio en el Congreso Mundial de Infectología con el trabajo Factores pronósticos de mortalidad en neumonía adquirida de la comunidad.

2011 Primer premio en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica con el trabajo: Impacto socioeconómico de varicela complicada en Paraguay, dicho trabajo fue útil al país y sirvió para la introducción de la primera dosis de la vacuna contra la varicela al Calendario Regular de Vacunación del Paraguay.

2016 Premio Nacional de Ciencias de la Cámara de Senadores y Diputados de la Nación con el trabajo: Aplicación de una escala pronóstica para estimación de mortalidad de Neumonía Adquirida en la Comunidad en niños, este trabajo fue publicado en la revista Pediatric Infectious Diseases y recibió comentarios positivos de investigadores de otros países.

En conjunto con otros colegas, escribió el libro: “Los niños y niñas, la enfermedad y la escuela”, con el fin de ayudar a padres y docentes a hacer frente a las principales enfermedades infecciosas de la infancia.

En unos meses más defenderá dos trabajos de investigación realizado por el equipo al cual pertenece, los mismos fueron seleccionados por el Comité Científico del International Conference On Pediatrics and Healthcare para ser presentados en Dubai.

Investigar en Paraguay: “limitaciones económicas pero con gente capaz”

Soraya Araya asegura que sí es posible investigar en Paraguay, sin embargo, agrega que existen limitaciones económicas, pero también existe gente muy capaz.

La profesional de la ciencia y la medicina comenta que decidió quedarse en Paraguay porque es un país tranquilo en el que los ciudadanos aún dialogan y respetan sus raíces.

“Deseo además enseñar a mi hijo que la voluntad, la confianza en sí mismo y la fe son cualidades valiosas que lo ayudarán a progresar” enfatiza.

Alejandra Fresco, astrónoma residente en Alemania

Tiene 34 años, es soltera y vive en Munich, Alemania; nieta del reconocido radiólogo Manuel Fresco, quien la llevaba a observar el cielo nocturno y fenómenos celestes o cometas cuando ella era pequeña.

“Desde que me puedo acordar siempre quise ser astronauta, pero luego un familiar que trabajaba en la NASA me guió a entender qué era lo que realmente me gustaba del universo y que lo que realmente me gustaba era la astronomía” comenta.

Recuerda también al ya fallecido y muy recordado profesor Blas Servín que fue su mentor.

Alejandra recibió todo el apoyo de su familia para emprender una aventura que se convirtió en su día a día.

Conoce en qué consiste el trabajo de la astrónoma paraguaya en Alemania

“Uno de los ejemplos del trabajo del astrónomo es diseñar proyectos de investigación que puedan traducirse en propuestas de observación a telescopios de la Tierra o telescopios en satélites. Una vez que la propuesta sea aprobada se tienen que realizar las observaciones, luego procesar y analizar los datos con diferentes herramientas informáticas y poder realizar publicaciones con los resultados” explica Alejandra.

Agrega que otro tipo de estudios también se basa en simulaciones, donde utilizan datos de simulaciones computacionales introduciendo condiciones físicas y analizando los resultados o comparando con las observaciones, además de poder producir publicaciones.

Ciencias, política y sociedad

Para que se pueda reforzar los lazos entre la ciencia, la política y la sociedad, la destacada astrónoma paraguaya residente en Alemania, sostiene que debería haber más difusión de la ciencia en la sociedad.

Alejandra agrega que también sería importante que representantes políticos sean científicos o que al menos estén al tanto de los avances en diferentes áreas de las ciencias.

La presencia de la mujer paraguaya en la astronomía

“Aún no es un numero representativo de mujeres paraguayas en el ámbito de la astronomía, pero la gente se sorprende al enterarse que Paraguay ya tiene representantes alrededor del mundo” analiza.

Son muchas las mujeres paraguayas que se destacan en el ámbito de la ciencia, así como también son muchos los jóvenes que se interesan por conocer más sobre este campo.

En lo que todas coinciden es en que se necesita más difusión y apoyo para incentivar a más estudiantes a elegir la ciencia como su modo de vida, el que a ellas les apasiona.