Denise Hutter nos regala unas tiernas postales de Gastón

Gastón, el hijo de Denise Hutter y Aldo Franco, llegó al mundo el 18 de febrero. Así que, está a punto de cumplir un mes de vida. Y para registrar sus primeros días en este mundo, la conductora de ABC TV y ABC FM fue con su pareja y el pequeñito hasta el estudio fotográfico donde la profesional Jazmín Rodríguez captó unas tiernas postales.

“Al primer hijo generalmente le hacemos sesiones de fotos, tiene álbum del bebé y le festejamos el primer añito tirando la casa por la ventana. El segundo por falta de tiempo a veces ni fotos tiene, pero tanto ama Ignacio ver recuerdos de cuando era bebé que me propuse guardar también para Gastón imágenes de estos momentos tan lindos que pasan tan rápido”, comenzó contando Denise Hutter en su cuenta de Instagram sobre la decisión de hacer posar a su segundo hijo en sus primeros días de vida.

Denise Hutter reveló cómo fue la sesión donde Gastón fue el protagonista

“La sesión new born de Jazmín Rodríguez se hace cuando el bebé tiene unos 10 días de nacido, ya que en esa etapa aún duermen mucho, la piel aún no empieza a pelarse, no sufren de cólicos ni tienen acné del lactante”, explicó Denise Hutter, quien compartió con sus seguidores cibernéticos las fotos de su principito Gastón y también contó que las fotos fueron tomadas por Jaz Rodríguez en “un ambiente con luz tenue, la temperatura perfecta y casi que hipnotiza al bebé cantándole mientras le va cambiando la ropita y la pose sin que se despierte”.

Este sábado, Gastón, quien nació con 3.700 gramos y 54 centímetros, ya cumplirá 30 días de vida y de llenar de aún más amor el hogar de los Franco-Hutter.