De la mano de Sara Moreno, Saturday Morning llega a los 200 programas

El 5 de marzo de 2019 arrancó ABC FM y desde sus inicios Saturday Morning, de la mano de Sara Moreno, forma parte de su innovadora programación, donde los clásicos de siempre y los nuevos temas se conjugan para ofrecer solo éxitos a los oyentes de la 98.5. Mañana 18 de marzo, el escuchado espacio radial llega a los 200 programas y la ocasión fue más que propicia para charlar con su conductora.

La primera consulta a Sara Moreno fue cómo se siente llevando adelante este programa todos los sábados y sin vueltas respondió: “Me siento en casa, ese es el lugar donde yo soy feliz con la música que me gusta; con esa participación de los oyentes que tenemos, de gente que ya se hizo muy fanática del programa y que sigue un estilo que estamos teniendo hace 200 programas. Para mí es la continuidad de un proyecto que yo inicié hace muchísimos años en otra radio, pero hoy en día es diferente con ABC FM porque se generó una conexión única que yo nunca había logrado tener con los oyentes. Son personas que se conectan a las anécdotas, que ellos mismos comparten sus historias, experiencias personales, es algo muy profundo que se comenzó a dar hace un tiempo y hasta ahora, y eso va creciendo. Realmente, me siento demasiado feliz de hacer Saturday Morning, como dije, es el lugar donde yo soy feliz”.

Los 200 programas gracias a los fieles oyentes

Este sábado Saturday Morning llega a los 200 programas y Sara Moreno recordó nostálgica: “Habíamos festejado los 100 programas con Martín Ariel Cantero, que era el operador con el que empezamos este desafío y con el que armamos la estrategia del programa, y lastimosamente él ya no está hoy con nosotros, se lo llevó el Covid. Pero vino Kike a encajar de una manera muy especial, hoy en día también él es el operador del programa, y con Juanjo Salerno, que es nuestro programador musical, formamos un equipo realmente espectacular. Y parte fundamental también son los oyentes”.

Al preguntarle cómo se da el contacto con el público fiel de Saturday Morning, Sara Moreno explicó: “Se da principalmente a través del WhatsApp de la radio, que es donde tenemos una conexión directa. Yo misma voy respondiendo los mensajes, o si hay audios los compartimos al aire. Pero también lo hacemos a través de las redes sociales de la radio y mis redes sociales personales. A través del Instagram me dejan mensajes, yo comparto eso, y así nos vamos conectando de distintas maneras, de todas las maneras posibles”.

Saturday Morning, una charla entre amigos

Y, por supuesto, quisimos saber cuál es el secreto para mantener a la audiencia prendida a la 98.5, los sábados a la mañana. La conductora de Saturday Morning dijo entre risas: “No sé cuál es, pero creo que se da esa conexión especial porque la audiencia se siente parte del programa, porque ellos pueden elegir las canciones, pueden contarnos sus historias, y esto yo lo voy a compartir. También cuento experiencias personales y hay gente que se identifica, es como una charla entre amigos que se va dando. Y creo que eso es clave para que la audiencia pueda conectarse y mantenerse prendida, sabiendo que el sábado tempranito nos vamos a encontrar y vamos a charlar y compartir juntos acompañados de las mejores lentas y los grandes clásicos, que es el sello del programa”.

Sara Moreno además destacó que la audiencia comparte muchísimas imágenes, “ellos nos envían fotos de todos lados, desde Estados Unidos, por ejemplo. Gente que está caminando en la playa escuchando el programa desde España, desde Ginebra; de Buenos Aires nos hacen videos escuchando el programa, gente de todo el mundo que nos escucha. Realmente, eso es increíble”.

“Y también mucha gente que está aquí y se mueve por el interior va escuchando la radio en el camino y les encanta elegir una canción, o que suene algo que de repente sea una sorpresa, una canción que no escuchan hace rato, se generan ese tipo de conexiones. O nos envían fotos de sus desayunos, tereré rupá. ¡Está genial esa interacción! Porque aunque somos radio, y aparentemente solamente hablamos o nos envían un audio, en realidad se comparte mucho más esa experiencia que se da dentro de la rutina misma. Gente que se va a caminar se pone el auricular y escucha la radio, ese tipo de cosas. Realmente, es genial lo que pasa los sábados a la mañana en esas tres horas”, expresó feliz Sara Moreno.

Con respecto a las satisfacciones que le dio este escuchado espacio sabatino, la periodista Sara Moreno aseguró: “Me dio la satisfacción de sentir que hay una conexión diferente con la audiencia. Estoy haciendo AM entre semana, allí digamos que es una cuestión más de noticias, de momentos duros; de repente mucho debate. Pero Saturday Morning es íntimo, es tener ese contacto cercano y creo que esa satisfacción es única, realmente”.

Y no podíamos dejar de preguntar a Sara Moreno qué es lo que más le gusta ofrecer a tus oyentes en esas tres horas de Saturday Morning. “Me gusta ofrecer la compañía, me gusta saber que lo que allí compartan es como charla como si fuese que estamos sentados juntos con los oyentes tomando un café, un cocido, compartiendo una media mañana, un tereré, encontrándonos en una cita de una vez a la semana. Eso es lo que me gusta poder ofrecer, un poco de historia de la música, no soy experta como lo hace Jorge Montefilpo en Parada 98, pero sí de repente algunas anécdotas musicales también vamos compartiendo en medio de todo y no nos desconectamos tampoco de la noticia, si hay algo nuevo, urgente, compartimos. Tenemos propuestas del fin de semana, siempre buscamos ofrecer esas alternativas también para empezar el finde de la mejor manera posible”, señaló Sara Moreno, quien se despidió diciendo: “Nos encontramos todos los sábados y espero que podamos ir por muchos más programas, y que se vaya sumando la gente porque es una cita que tenemos con la audiencia”.