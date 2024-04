Votos para salvar a Yamil desnudan a más tránsfugas que irían al cartismo

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Carlos Arrechea (ANR, B - Oficialista), junto a otros miembros de su bancada como Rubén Rousillón, Juan Manuel Añazco y Francisco Petersen, todos electos por Fuerza Republicana ahora devenidos a oficialistas, directamente votaron con los cartistas para salvar a Esgaib. De paso, enviaron un peligroso mensaje contra la libertad de prensa.

Lea más: Diputados blindan a Yamil Esgaib y dejan impune la agresión a periodistas

“La decisión se habló muy sobre la decisión que finalmente se dio en la bancada y es que se le dio un ‘ultimátum’ también al compañero Yamil y se le pidió que sea mucho más moderado y se comporte como parlamentario y como corresponde. Nadie escapa a que pueda a futuro ser sancionado”, alegó Arrechea.

Ante la pregunta directa de si planea retornar a Honor Colorado, donde ya estuvo hasta 2018, respondió dándolo casi por hecho.

“No descartamos eso. Yo estoy recibiendo un trato muy cordial, estoy muy pero muy conforme con el trato y el recibimiento que brindó el presidente del Partido (Cartes)”, dijo, acotando el hecho de que el gobernador de Misiones, Richard Ramírez, es de su equipo y requiere apoyo del Ejecutivo. También dijo que conversarán en bancada.

“Yo, como uno de los líderes del departamento de Misiones tengo un equipo político con el actual gobernador Richard Ramírez que también él necesariamente como representante del presidente, él no puede tener interferencias políticas que obstruyan u obstaculicen los proyecto o programas para la gente que él tiene que llevar a Misiones. Él necesita trabajar muy de cerca y con mucha confianza con el presidente de la República, con los ministros del Ejecutivo y con los presidentes de entes y es por eso nosotros que estamos en esta posición política”, dijo.

También dijo que conversarán en bancada para tomar una decisión sobre el pase oficial al cartismo. “Siempre tratamos de tomar las decisiones de forma conjunta entre todos los compañeros de la bancada. Nosotros hoy estamos en un proceso de diálogos con algunos compañeros de otras bancadas, con lo que quedan de la bancada de Fuerza Republicana, estamos hablando con ellos, con otros de aumentar inclusive los miembros de nuestra bancada y tomar una decisión”, sostuvo, aunque insistió una vez más que “las puertas ahí (Honor Colorado) están abiertas. Hay un muy trato, un muy buen relacionamiento y respuesta que tenemos de parte del presidente del Partido (Cartes) y de parte también del Presidente de la República que es parte del movimiento”.

“Ustedes están en todo su derecho de preguntar lo que crean conveniente preguntar y nosotros como hombre públicos creo que tenemos que responder y hacer las aclaraciones pertinentes, a veces erramos y salimos un poco del camino, pero creo que en mayoría vamos a hacer que todos nos enderecemos y andemos por conducto apropiado”, dijo sobre los dichos de cartistas apuntando a restringir la labor de la prensa en la Cámara Baja.

Centurión niega ida al cartismo

Por su parte, Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana) negó que su abstención implique un pase al cartismo, sino que fue porque prefería una “opción intermedia” como un apercibimiento y le sugirió “ir a “terapia” a Esgaib.

“Yo estoy en la disidencia y reitero eso, me voy a mantener en la disidencia por una cuestión de convicción política porque del otro lado hay un autócrata (Cartes), cree que le reencarna a Luis XIV, que había dicho ‘el pueblo soy yo’, y esa lógica política yo no tengo, de ninguna manera y miles de ofertas he recibido pero me mantengo en mis convicciones y sigo en esta causa”, dijo Centurión ante la pregunta de si se pasaría al cartismo.

Alegó que ya estaba todo definido y ni con los votos de otros que se abstuvieron (Édgar Olmedo, Luis González Vaesken y el líbero-cartista Cleto Marcelino Giménez) se hubiese aprobado. También dijo desmarcarse de las afirmaciones de los cartistas, que plantearon posibles restricciones a la labor de la prensa, planteando incluso cuestiones como la de evitar preguntas incómodas para los legisladores.

“Una vez que la bancada de Honor Colorado cerró filas, es mentira que mi voto ni el de la oposición pudiera haber cambiado o torcido la decisión, porque se necesitaban 53 votos de 80, dos tercios de los presente y no se llegaba a esos votos. Pero el mensaje es claro: repudiar absolutamente la actitud asumida por el diputado. La prensa tiene que tener libre acceso, pueden preguntar lo que sea y nosotros como agentes públicos estamos obligados a responder todas las preguntas”, alegó.

También afirmó que tanto el martes (cuando ocurrieron los hechos) como el miércoles, cuando se votó la sanción, estuvo más enfocado en buscar apoyo para su proyecto de ley para la imprescriptibilidad de hechos de corrupción.