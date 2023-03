La influencer Valeria Friedmann recordó su accidente y agradeció al árbol que le salvó la vida

Valeria Friedmann es una querida influencer y tiktoker que hace un año sufrió un accidente, volcó con su vehículo, y salió ilesa gracias a un árbol que evitó que su camioneta siguiera dando vueltas. Ayer, Valeria Friedmann regresó al lugar para reencontrarse con el arbolito de la vida y agradecer a sus rescatistas Ceci Ortiz y Diego Arrúa.

“Un año atrás, me chocaron y mi camioneta volcó. Un año atrás, este árbol me salvó la vida. Un año atrás a esta misma hora, ellos me estaban rescatando con tanto amor que nunca lo voy a olvidar”, comenzó expresando Valeria Friedmann junto a las postales tomadas junto a sus rescatistas y el mediano árbol de lapacho ubicado sobre la avenida San Martín de nuestra capital.

Luego, Valeria Friedmann continuó: “Contacté con Ceci por Instagram, en la época en que estaba aislada por el tratamiento de iodo radiactivo que me hice seis meses atrás, tratamiento para el cáncer de tiroides que tuve, y el cual me detectaron gracias a los estudios que me hice post vuelco (si, me enteré gracias a este accidente)”.

Valeria Friedmann, agradecida y feliz

La influencer Valeria Friedmann se mostró muy agradecida con las personas que le dieron los primeros auxilios ese día. “Hoy, un año después me encontré con Ceci (Ortiz) y Arrúa (Diego) en el mismo lugar donde me rescataron, vimos las cicatrices que le quedaron a ese mediano arbolito que me salvó, recordamos anécdotas y nos dimos un fuerte abrazo (unos cuantos) y les volví a agradecer por haber sido instrumentos de Dios ese día para mí, y quién sabe en cuántas ocasiones, para tantas personas más”, contó Vale.

“¡Quedan de recuerdo estas hermosas fotos que comparto con ustedes, muuucho agradecimiento y mucho amor! Qué linda es la vida. ¡Gracias Dios por tanto! Nada más que decir. Gracias, gracias, gracias”, finalizó Valeria Friedmann en el posteo que compartió con sus seguidores de Instagram.