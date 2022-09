La influencer Valeria Friedmann contó: “Me visitó el cáncer” y recibió una catarata de mensajes de cariño de sus seguidores

Valeria Friedmann siempre comparte con sus seguidores de las redes sociales mensajes positivos y de superación personal, así como también su día a día. Y esta vez, le tocó contar a sus fans cibernéticos que le diagnosticaron una dura enfermedad. “Y empieza un nuevo capítulo en mi vida, ¿y saben qué? ¡No me asusta para nada! Me visitó el cáncer nomás… pero sé que es ocasional y viene para ser maestro en mí”, comenzó expresando la influencer y tiktoker junto a imágenes de su paso por el sanatorio y otras ya recuperándose en su casa junto a su madre María Mercedes.

“No le tengo miedo”

“Le agradezco y le invito a sentarse conmigo y tomar un rico té como me gusta, no le tengo miedo, me quiero quedar con lo que viene a mostrarme y a enseñarme, con que me viene a ayudar a sanar cosas que estaba necesitando, con amor y sabiduría”, destacó Valeria Friedmann sobre la enfermedad que le acaban de diagnosticar tras una cirugía.

Lea más: Qué dijo Mirtha Legrand sobre la muerte de la Reina Isabel

“Decidí compartirles este nuevo reto en mi vida”

Luego, Valeria Friedmann siguió escribiendo: “¡Honro también a Renate con todo esto y le siento conmigo en todo momento, y no tengo dudas de que se están empezando a escribir las mejores páginas de mi vida a partir de ahora!”.

Además, se dirigió directamente a sus seguidores a quienes pidió: “Ténganme paciencia si no aparezco mucho por redes! Les quiero mucho siempre y por eso decidí compartirles este nuevo reto en mi vida. Un nuevo tajo en mi cuello (sexy me queda)”.

Lea más: El abrazo de Valeria Friedmann al árbol que le salvó la vida

Tampoco dejó de agradecer a su madre María Mercedes, quien es su pilar: ¡Gracias a mi mamita amada que no me deja sola un segundo y me llena de amor! ¡Y a todos quienes me cuidan con tanto cariño! ¡Ya volveré más fuerte que antes! Me van a ver fuerte. Les amooooooo”.

“Y Dios mi YHWH es quien está a cargo de mi vida, yo me relaaaaaajo y disfruto el camino, sea como sea, siempre hay cosas que apreciar por el mismo”, finalizó Valeria Friedmann con su siempre positiva manera de ver la vida.

Los mensajes llenos de amor y cariño

Tras la publicación de Valeria Friedmann las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. Y entre los cientos de mensajes llenos de amor y cariño para apoyar a la influencer se pueden leer los buenos deseos de varios mediáticos.

Así, Stephi Stegman escribió: “¡¡Sos de las personas más admirables y fuertes que conozco!! ¡¡Desde aquí mucha luz y amor para esta nueva etapa mi Vale hermosa!! ¡¡Guerrera!!”. Y Leryn Franco expresó: “¡¡Mi Vale hermosa!!! ¡Estás en las mejores manos! ¡¡¡En manos de Dios!!! ¡Y desde ahora en nuestras oraciones! ¡Todo va a salir bien!”.

Por su parte Nicole Huber reaccionó respondiendo a la publicación de Valeria Friedmann: “¡¡Te abrazo profundamente Valeee!! Se me vino esta frase: ‘Las cosas suceden porque ya estamos listos para aprender, crecer y abrazarnos más profundo a través de ellas’”.

Mientras que el texto que escribió la Miss Universo Paraguay 2022 Leah Ashmore dice: “Mi amor hermosa, ¡¡sos tan admirable!! ¡Tanto por aprender de vos! ¡Te deseo todo lo mejor de corazón! ¡Te amo y declaro muchas bendiciones para esa vida tan maravillosa que tenés!”.

Otras mediáticas que se sumaron para dar apoyo a Valeria Friedmann fueron Flo Gismondi, Paola Hermann, Sachi Tanaka, Karina Doldán, Tana Schémbori, Puppa Careaga y Sara Allinquant.