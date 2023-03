Julio Iglesias anunció que está escribiendo sus memorias: “Voy poco a poco llenándome de nostalgias”

Julio Iglesias sorprendió a sus seguidores con la noticia que pronto podrán leer sus memorias, pues el español está trabajando escribiendo los pasajes de sus 79 años de vida.

“Por fin estoy empezando a escribir mis memorias, ojalá que no pare, y sin darme cuenta voy poco a poco llenándome de nostalgias. Siempre me digo que la nostalgia es un poco dar marcha atrás, sin embargo, sin dar marcha atrás no puedes escribir tu vida”, expresó Julio Iglesias en su cuenta oficial de Instagram junto a un video donde se lo ve cantando en los inicios de su exitosa carrera.

Julio Iglesias buscará hacer “reír y llorar” a sus fans

“Quiero con fuerza que estas memorias les hagan reír y llorar, las dos emociones juntas son en realidad la propia vida”, aseguró Julio Iglesias, quien además destacó: “Cuando escucho esta canción sonrío y me lleno de recuerdos, qué gran suerte es conocer los dos sentimientos para aprender a vivir”.

Julio Iglesias está alejado de los escenarios desde el 2020, cuando empezó la pandemia, y ahora reapareció en sus redes para contar que comenzó a trabajar en sus memorias.

El español es el artista latino que más discos vendió en la historia, 300 millones, en 14 idiomas. Julio Iglesias es muy querido en los cinco continentes y ahora sus incondicionales seguidores están felices esperando ansiosos poder leer sus memorias.