El mochilero Gerardo Franco ya visitó 147 países: “Viajar te abre mucho la mente”

Gerardo Franco nació en Ciudad del Este, pero es un ciudadano del mundo, pues desde el 2015 no para de conocer nuevos países y ahora llegó a la nación número 147, San Cristóbal y Nieves, el país más pequeño del continente americano.

En comunicación con ABC Digital, Gerardo Franco contó cuáles fueron los últimos países que recorrió. “En esta aventura arranqué en Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago, San Vicente y Las Granadinas, Grenada, Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, y ahora estoy en San Cristóbal y Nieves, el país número 147 que visito”, dijo el altoparanaense al tiempo de destacar: “Antes de arrancar estuve un mes trabajando de ayudante en obra y limpiando clínicas en USA para poder juntar dinero y así no gastar mis ahorros”.

Lea más: Conocé a Gerardo Franco, el paraguayo mochilero que ya recorrió 129 países

Y sobre cómo se sigue dando esta fabulosa experiencia de conocer nuevos lugares, Gerardo Franco aseguró: “¡Conocer nuevos lugares y culturas completamente diferente es increíble, te sientes tan vivo, empiezas a dar valor a muchas cosas y capaz dejás de preocuparte por otras que tal vez nunca importarían! Viajar te abre mucho la mente, tal vez como turista uno no aprende mucho porque todo está hecho y guiado, ¡sin embargo viajar con un presupuesto bajo hace que busques alternativas, hables con personas y captes informaciones que otros posiblemente no llegarían a tener! Y como se dice, ¡cada persona es un viaje, nunca podremos experimentar las mismas cosas ni situaciones de otras personas!”.

Gerardo Franco: “Quiero ser esa persona que le de ese empujoncito a quienes lo necesitan”

Gerardo Franco siempre va dejando mensajes alentadores a sus seguidores en las redes, como por ejemplo: “¡Las cosas difíciles requieren un largo tiempo, las cosas imposibles un poco más!”. Por eso le consultamos cómo hace para estar siempre con actitud positiva y tratar de contagiarla a la gente. El mochilero guaraní nos respondió muy sincero: “Es que a mí nadie nunca me dio ningún aliento en este sueño que tenía desde pequeño y sé que me hizo mucha falta, pero aún así tomé coraje y empecé sin tenerlo. Por eso quiero ser esa persona que le de ese empujoncito a quienes lo necesitan, no vengo de una familia adinerada ni acomodada, tuve que batallar cada día para poder salir adelante y creo que si podés mostrar un camino, tal vez muchos puedan inspirarse y empezar a seguir sus sueños. Ya sea comprarse un coche, una casa, una relación o como yo lo hago, ¡viajar!”.

Lea más: El mochilero paraguayo Gerardo Franco llegó a Islandia, el país número 130 que visita

Luego, Gerardo Franco continuó expresando: “¡Creo que si las personas persiguen sus sueños, viviríamos en un mundo más feliz y comprensible! Y como suelen decir, así como lo malo se contagia, lo bueno también se puede contagiar, tal vez en menor proporción, ¡pero si es posible! ¡Uno con intentar no pierde nada!”.

Se vienen Jamaica y 31 países africanos

Por último quisimos saber qué países siguen en la lista de visitas del mochilero guaraní. “Jamaica será el último país independiente que me falta en el continente americano y después ya veré cómo afrontar lo que me queda de África, ¡que son 31 países! ¡Pero la garra guaraní siempre corre por mi sangre!”, destacó Gerardo Franco con su característica buena onda.