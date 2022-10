El mochilero paraguayo Gerardo Franco llegó a Islandia, el país número 130 que visita

El altoparanaense Gerardo Franco siempre soñó con recorrer el mundo. Para ello fue a trabajar a España y en el 2015 visitó Tailandia, la primera nación de su tour mundial que hoy llega a los 130 países.

¡Sí! En solo siete años de recorrido, nuestro compatriota ya visitó 130 países. Ahora se encuentra en Islandia, tras trabajar duro en el rubro de la construcción en España para así ahorrar y seguir cumpliendo su sueño de viajar por el mundo.

“Hay una gran cantidad de sangre, sudor y coraje tras los sueños alcanzados y éxitos. La gran mayoría solo ve el resultado final de un proceso que dura años, pero acuérdate, cada uno tiene un camino por recorrer, solo debés confiar en el proceso y nunca rendirte, ¡te lo dice un simple soñador que lo vivió, vive y vivirá en primera persona!”, escribió Gerardo Franco en su cuenta de Instagram desde el valle Haukadalur, que cuenta con los famosos géiseres Strokkur y Geysir del Círculo de Oro en Islandia.

Gerardo Franco: sueño es igual a esfuerzo

Gerardo Franco siempre da mensajes positivos y alentadores a sus seguidores de las redes, con quienes comparte todos sus viajes.

“Un sueño no se hace realidad mágicamente: ¡requiere de sudor, determinación y trabajo duro!”, destacó Gerardo Franco junto a un videito donde se lo ve trabajando en la construcción antes de retomar su tour mundial que hoy llega a Islandia.

Luego, Gerardo Franco continuó reflexionando: “Los sueños, independientemente de lo mucho que los desees, no se hacen realidad sin una buena dosis de esfuerzo. Por ello, ante un sueño, no esperes a que se cumpla; trabaja por ello, da todo lo que tengas a ofrecer ¡y no te detengas a pesar de los obstáculos!”.

“¡No importa lo que otros hagan, hacé lo que puedas, donde estés y con lo que tengas!”, finalizó el mensaje del mochilero Gerardo Franco desde Islandia.