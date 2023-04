Belén Bogado aguarda feliz y entusiasmada el Día de la Madre

En la previa del Día de la Madre la conductora del programa Belén a la siesta de ABC FM, la carismática Belén Bogado, y sus hijos Catalina, Ricardito y María fueron protagonistas de una hermosa sesión fotográfica captada por la profesional Celeste Montaner en el estudio Babyshoot.

La Tuntunta se mostró emocionada al hablar de sus hijos con ABC Digital y aseguró que espera entusiasmada el 15 de mayo. “¡Estoy muy expectante por este Día de la Madre pensando qué regalo me voy a ligar de los chicos que me miman siempre un montón en mi día!”, comenzó expresando entre risas al tiempo de afirmar: “La verdad que amo ese día porque me miman un montón y también puedo mimar a mi mamá. Estoy feliz y entusiasmada por lo que se viene este año”.

¿Qué significa para vos ser mamá de tres?, preguntamos a Belén Bogado y ella sin vueltas nos contó: “Siempre pensé que iba a tener tres hijos, desde que soy chica. Pero cuando le tuve a Ricky y se completó la famosa parejita, el varón y la nena, dije: ‘Me voy a quedar acá nomás’. Por un tiempo pensé eso, y después me embaracé de María, en plena pandemia, y fue bastante difícil ese posparto con una recién nacida en pandemia y demás, pero hoy no me imagino mi familia sin ella. Realmente, vino a completar y a traernos tanto más amor, ¡que es increíble! Creo que en esta época tener tres hijos es mucho pero realmente revalió la pena”.

“Ellos son mis maestros, con ellos crecí muchísimo y sigo creciendo cada día, me impulsan a querer ser una mejor persona y el amor que me dan y me inspiran es el mayor regalo de Dios”, destacó la orgullosa mamá Belén Bogado.

Lea más: Belén Bogado, feliz en ABC FM: "Mi regreso a la radio después de dos años fue increíble"

Belén Bogado: “Siempre supe que quería ser mamá”

¿Siempre soñaste con ser madre?, fue nuestro siguiente requerimiento y La Tuntuna expresó: “No sé si siempre soñé con ser mamá, pero sí siempre supe que quería ser mamá. Para mí lo profesional siempre fue súper importante, desde chica también, pero realmente siempre me imaginé que iba a ser mamá. Vengo de una familia bastante numerosa, somos cuatro hermanos. La familia es lo más importante, es la base de toda mi vida y la de todos”.

Belén Bogado también nos reveló como es su día a día con Catalina, Ricardito y María. “Esa es la parte desafiante de tener más de un hijo, todos requieren mucha atención, todos quieren que se les dedique tiempo y momentos personalizados. Entonces, mi día a día es bastante caótico porque intento y a veces estoy con los tres juntos, a veces cada uno necesita su propio espacio”.

“Desde que arranca el día estoy con ellos, les despierto a los más grandes que se van al cole, me encanta desayunar con ellos, vestirles, arreglarles. Y después gran parte de mi mañana, cuando María no se va a la guarde, me puedo quedar con ella y es un placer. A la tarde, como todas las madres, soy chofer de mis hijos para todas sus actividades extracurriculares. Intento estar todo lo que pueda con ellos”, aseguró Belén Bogado.

Y sobre lo que más les gusta hacer con sus hijos, la conductora de Belén a la Siesta señaló: “¡Tantas cosas nos gustan hacer juntos! Nos encanta bañarnos en la pile, pero ahora no hay clima para eso, bañarnos en la pileta todos juntos es un placer. También nos gusta mucho bailar, ponemos música y bailamos todos juntos, y disfruto un montón porque no sé cuánto tiempo más los más grandes van a querer hacer eso. Además, nos gustan los juegos de mesa, nos divertimos un montón porque somos todos muy competitivos”.

Mamá y conductora de ABC FM

También quisimos saber cómo La Tuntuna maneja tus tiempos entre ser mamá y conductora de Belén a la siesta por ABC FM. Ella nos explicó: “La verdad que aprendí que lo más importante en la vida de una mamá y trabajadora o profesional es la organización. Entonces todos los días lucho, digo lucho porque me cuesta realmente ser lo más organizada posible, para poder dedicarles las horas que requieren. Belén a la Siesta es un programa grande, con mucho contenido, con muchos bloques, que lleva mucha producción, entonces no son solo las horas de estar al aire sino toda la previa”.

Lea más: Belén Bogado y sus niños viven una mágica Navidad

“Y las horas que no estoy haciendo Belén a la siesta o no estoy haciendo mis redes sociales, que también van de la mano, intento poner un horario también con los chicos. En el sentido de decir: ‘Bueno, de tal hora a tal hora no hay trabajo y solamente me dedico a ponerle toda mi atención a los chicos’, y eso me ayuda bastante, porque o si no puede ser muy desordenado para una mamá intentar hacer todo al mismo tiempo”, dijo Belén Bogado.

“Quiero que sean felices”

¿Qué anhelos tenés para tus niños?, fue otra consulta que hicimos a mamá Belén Bogado, quien rememoró: “Cuando era adolescente recuerdo que estábamos hablando con mi mamá y me preguntó: ‘Cuando seas grande y tengas hijos, ¿qué vas a querer para ellos?’, y yo le dije: ‘Quiero que sean inteligentes’. En ese momento mi mamá me dijo: ‘Hablás porque todavía no tenés hijos porque cuando los tengas vas a ver que lo único que vas a querer en la vida es que sean felices’. Y así es, tal cual, quiero que sean felices, que puedan ser ellos mismos, que puedan disfrutar de la vida y realmente aprovechar su máximo potencial porque son chicos maravillosos que tienen muchísimo para aportar al mundo y a la sociedad. Así que, ojalá que puedan desarrollar y darle buen uso a todos talentos y bendiciones que Dios les dio”.

¿Cómo ves a Catalina, Ricardito y María de acá a unos años?, fue nuestra última interrogante dirigida a mamá Tuntunta. “No me puedo imaginar lo que ellos van a ser cuando sean grandes, pero lo que sí veo que va a pasar, con la mano de Dios que siempre les guía, es que van a ser siempre súper unidos los tres. Siempre les enseño que la familia es realmente lo primero y lo más importante, y la unión de hermanos ¡ni qué decir! Cuando sean grandes me imagino que van a ser chicos súper autónomos, independientes, con muchos ideales, con muchas ganas de crecer y, sobre todo, unidos siempre. Así les veo y así deseo que sea”, respondió Belén Bogado.