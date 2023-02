Belén Bogado, feliz en ABC FM: “Mi regreso a la radio después de dos años fue increíble”

Belén a la siesta es la entretenida propuesta que desde el 1 de febrero conduce Belén Bogado, de lunes a viernes, de 12.00 a 15.00; por ABC FM. Tras dos años de pausa, la comunicadora volvió con todo al éter. Sus Tuntunos ya la extrañaban y ahora están felices por escucharla nuevamente.

Y para saber cómo fue la primera semana del nuevo programa que combina buena música con temas actuales, ABC Digital conversó con Belén Bogado. Lo primero que le consultamos fue cómo fue su vuelta al éter. “Mi regreso a la radio después de dos años fue realmente increíble. Me dio mucha risa porque me puse nerviosa en el primer programa. Así, ese segundo antes de entrar al aire, me sudaban las manos. Más de 18 años ininterrumpidamente estuve al aire, deben ser 20 años. Estuve ya más de la mitad de mi vida haciendo radio, pero increíblemente igual estaba súper emocionada cuando entré al aire. Porque encima llegué y me recibieron de tan linda manera, que ya me esperaban con ramos de flores y la buena onda de los compañeros”, comenzó contando la Tuntuna, para luego destacar: “Me llegaban mensajes de oyentes viejos, oyentes nuevos, y yo lloraba, ya se me caían las lágrimas. Todo el esfuerzo hice para no llorar cuando empecé a hablar. Pero una vez que estuve ya al aire, fue increíble. Me sorprendió porque era como si fuera que siempre estuve acá, como que esta siempre fue mi casa”.

“De las decenas de mensajes que recibí ese primer día, porque tenemos muchísimos oyentes, todos eran buena onda. Decía: ‘Soy la nueva. Sí o sí alguien me va a cañear’, ni un mensaje de cañeada, impresionante, solo buena vibra”, contó Belén Bogado, quien también recalcó: “Demasiado bien me recibieron, fue muy emocionante y ahora ya cumplimos la primera semana, vamos por los primeros 10 días y ¡demasiado gusto da!”.

Belén Bogado, emocionada con los mensajes de los oyentuntunos

¿Qué te dicen los Tuntunos ahora que te escuchan nuevamente?, fue nuestro siguiente requerimiento y Belén Bogado aseguró: “Los oyentes que ya estaban en ABC FM son demasiado divinos, me trataron tan bien, me hicieron sentir en casa. Y los Tuntunos, ¡Dios mío!, una emoción. Hasta ahora estoy recibiendo mensajes: ‘Por fin te vuelvo a escuchar’, ‘Por fin te encontré de vuelta’, ‘Tanto esperé este momento’. Y yo comparto todos esos mensajes porque me re emocionan, me hacen sentir tan extrañada y tan querida que yo simplemente me hallo, el famoso me hallo. Así estoy, ando como perro con dos colas ahora, sinceramente”.

Y sobre cómo se da la interacción con sus oyentuntunos, la conductora de Belén a la siesta reveló: “Es mágica. Antes de que yo diga nada, ya me están esperando parece. Como si fuera que te estás yendo a la casa de un amigo y te está esperando ya, y antes de que toques el timbre ya te abre la puerta, así es. Es como estar en casa, esa familiaridad, que incluso los oyentes me dicen: ‘Belén, ahora por primera vez te escucho y siento que lo hago de toda la vida’. Hay mucha interacción, mi pasión es hablar, estar en contacto directo con los oyentes, porque ellos son los que marcan nuestro rumbo”.

El Día de los Enamorados se viene con sorpresas para todos

Estamos a horas del 14 de febrero, así que no podíamos dejar de consultar a Belén Bogado qué sorpresas tendrá su programa el Día de los Enamorados. La Tuntunta nos adelantó: “Obviamente, vamos a tener un súper especial y si hay algo que les gusta a nuestros oyentes y están acostumbrados es a que se les mime, se les premie y se les facilite la vida, porque vamos a tener un montón de regalos que van a aprovechar para autorregalarse y para regalar, seguramente. La vamos a pasar bomba, vamos a escuchar buena música, vamos a tener bloques especiales”.

Qué dijeron los Tuntunitos tras el regreso de mamá Tuntuna a la radio

Belén Bogado es madre de tres niños: Catalina, Ricardito y María Dos Santos y después de dos años de estar a tiempo completo con ellos, la conductora volvió al ruedo mediático. ¿Cómo reaccionaron tus chicos ahora que mamá regresó a la radio?, preguntamos a mamá Tuntuna y ella respondió sin rodeos: “La reacción de mis peques con mi vuelta a la radio es increíble. Más siento con Cata, que es la mayor y tiene 9 años, está de vacaciones y me escucha todos los días, y está súper emocionada, está feliz. ‘Mami, me gusta escucharte en la radio’, me dice. Ella está chocha. Ricardito y María como que no me dan tanta pelota todavía (risas) porque son más pequeños y no sé si comprenden la dimensión, pero están felices de que su mami volvió al trabajo. Felices y no tanto, porque como están de vacas también me extrañan un poco, pero les encanta verme feliz porque yo estoy feliz, y eso también es resultado del nuevo trabajo”.

Por último, quisimos saber si Cata, Ricardito o María ya se perfila para seguir los pasos de la conductora de ABC FM. Con su característica sonrisa, Belén Bogado expresó: “No sé si alguno va a querer seguir mis pasos, pero definitivamente los genes están ahí, porque Ricardito no lográs que se calle y Cata es súper actriz, muy talentosa para actuar, le encanta el micrófono, sabe posar, ella me basurea en todo. Y María es un personaje, así que, de que están los genes están, vamos a ver por qué rumbos terminan. Pero no me sorprendería que alguno de ellos termine siguiendo mis pasos”.