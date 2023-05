Paola Maltese celebra el Día de la Madre rodeada del amor de sus tres niñas

Como cada año, Paola Maltese fue con Saskia, Rinske y Annick hasta el estudio de Babyshoot para posar ante la cámara de la profesional Celeste Montaner y así atesorar momentos tan especiales entre mamá e hijas en la previa del Día de la Madre.

Y hoy, Paola Maltese pasará su día en San Bernardino rodeada del amor de su familia. “Con mis hermanas y mi mamá, y, por supuesto, mi esposo e hijas. Todas las mamás de la familia juntitas y con nuestros hijos”, contó a ABC Digital.

“Todos los años mi maridos e hijas me preparan un desayuno sorpresa que yo nunca me imagino, supuestamente”, expresó entre risas Paola Maltese para luego seguir explicando sobre cómo vive cada 15 de mayo en su casa: “Me despiertan temprano, me llevan al comedor y siempre está todo decorado el camino, la mesa. Obviamente, yo le tengo que dejar a mi esposo ya todo para decorar porque él se encarga de comprar el desayuno y las nenas decoran. Pero como les cuesta mucho encontrar todo, entonces ya les dejo con su papá para que les entregue como si fuera que él buscó todo para que ellas cuelguen y pongan no más ya como quieren. Así no se despiertan tan temprano, simpático es y sinceramente me encanta que sea así, y así siento que les ayudo”.

Pao Maltese, una mamá “muy llorona”

Preguntamos a Paola cómo se definiría en su rol de mamá y ella nos respondió con una gran sonrisa: “Muy cariñosa, de verdad me hace demasiado bien sus abrazos, sus besos, así que aprovecho al máximo cada día, cada hora. Empalagosa soy con ellas”.

Además, confesó que es “muy conversadora, estricta con lo importante, compañera, y según Rinske ‘muy llorona’”.

“Es que todo lo que tiene que ver con ellas me pone sensible, aparte trato de que me vean como una mujer real, que vean que también me canso, que también me pasan cosas malas, que también me equivoco; y que a pesar de todo sigo adelante, que me repongo y todo siempre vuelve a estar bien”, destacó Pao Maltese.

Y sobre qué significa para ella ser mamá de tres niñas, Paola Maltese aseguró: “¡Es sinceramente lo mejor del mundo! No sé cómo será ser mamá de un varón, pero te puedo decir con certeza que me siento tan acompañada, amada, comprendida, identificada. Siento que Dios me envió a 3 compañeras perfectas para toda la vida, con quienes puedo hablar, reír, llorar, abrazarnos todo el día, compartir hobbies. Puedo ser yo”.

“Que lleguen a ser lo que quieran ser”

Paola Maltese es muy compinche con sus niñas y comparten varias actividades en el día a día. Por eso quisimos saber qué es lo que más disfruta hacer con Saskia, Rinske y Annick. Su respuesta fue: “¡Todo! El estar juntas para mí ya es genial. Pero solemos ver pelis, salimos a merendar, hablamos mucho, eso me encanta. Hacemos manualidades, cantamos juntas, inventamos músicas. Todo con ellas es genial”.

Y antes de terminar la amena plática con Pao Maltese le consultamos cuál es su mayor deseo como madre para el futuro de sus hijas. “Que lleguen a ser lo que quieran ser, que brillen en donde estén y que dejen solo recuerdos hermosos en todas las personas con quienes compartan momentos de sus vidas. Que impacten positivamente en donde estén. Pero, sobre todo, que sean felices, eso”, afirmó la conductora y mamá Paola Maltese.