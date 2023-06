Shakira y un nuevo dardo contra su ex: “Estoy reconstruyendo el nido”

Shakira, instalada en Miami junto a sus hijos Milán y Sasha, está “reconstruyendo el nido” tal y como afirmó en una entrevista para People en Español.

La cantante, habló sobre su separación del exfutbolista Gerard Piqué y contó que se enteró de su traición en uno de los peores momentos de su vida: cuando su padre estaba hospitalizado. “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, resalta la publicación.

Además, al igual que en otras ocasiones, la artista afirmó que gracias a la música logró superar el difícil momento que vivió. “La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mi misma, la música fue mi espejo”. admitió.

Shakira y un dardo a su ex

Igualmente, la colombiana habló sobre lo que espera para sus hijos en esta nueva etapa en la que deben adaptarse a su vida en Miami, lejos de su padre. “Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”, acotó.