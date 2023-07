Victoria y David Beckham celebraron el cumpleaños de su hija Harper en Disney

Harper Seven, hija de Victoria y David Beckham, cumplió 12 años y para celebrarlo fue a Disney con sus padres. Sus hermanos: Brooklyn, Romeo y Cruz no se sumaron al festejo y solo la niña fue con sus famosos papás a pasar unos momentos mágicos en el famoso parque de diversiones.

“¡¡Tan amable por parte de Harper Seven al llevarnos a Disney World para celebrar su cumpleaños!! No estoy segura de quién se divirtió más ¡Me encantan estas orejas brillantes para tu información! Te queremos mucho”, escribió mamá Victoria Beckham junto a las postales donde se la ve con su marido David y la cumpleañera.

Harper Seven, “el alma más dulce y amable”

El día en que Harper llegó a los 12 años, la orgullosa mamá expresó en su cuenta de Instagram: “Feliz cumpleaños Harper Seven, el alma más dulce y amable. Tu amor y energía son una bendición para todos los afortunados de conocerte y amarte. Eres nuestro todo. Te queremos mucho”

Mientras David Beckham destacó emocionado, también en su cuenta de la red social de la camarita: “Feliz cumpleaños mi linda dama, sigue siendo hermosa por dentro y por fuera. Eres la niña más increíble que un papá podría desear. Papá te ama”.

Harper Seven llegó al hogar de los Beckham luego de tres varones y es la más mimada de la mediática familia.