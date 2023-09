Lali González sigue en el Bailando, ¡la salvó Moria Casán!

Lali González anoche se presentó en el plató de Bailando 2023 de Argentina con el bailarín Maxi Diorio para conocer el voto secreto de Carolina “Pampita” Ardohain, quien les calificó con un 3 y así solo sumaron 8 puntos.

Pero a pesar de tener muy bajo puntaje e ir a sentencia, fue Moria Casán la encargada de anunciar que Lali González continúa en el programa conducido por Marcelo Tinelli y emitido por América TV.

“Porque es histriónica, es sumamente angelada, porque tiene gracia y porque a mí me gustó mucho su performance y me gustó mucho su partener. Y me gusta que siga en el certamen porque encuentro que tiene muchos valores y que nos va a dar buenas sorpresas”, destacó Moria Casán al dar el nombre de Lali González como la famosa que pasa a la siguiente ronda del Bailando 2023 con el bailarín Maxi Diorio.

Lea más: Lali González se ríe de los memes y las reacciones tras su debut en el Bailando

“Muy angelada, una mujer encantadora. Además, me sorprendió lo sexy que bailaste, te falta la terminación de los pasos, tenés que terminar mejor los pasos. Pero tenés gracia por demás, tenés ángel y Maxi es un excelente partener, además de un excelente bailarín”, continuó Moria Casán.

Lea más: Moria Casán envió saludos a Paraguay y en especial a las chicas del Buen Pastor

Lali González ya se prepara para bailar tango

“El próximo ritmo que estamos practicando es para mí un homenaje al país que me adoptó, significa mucho”, aseguró emocionada Lali González al contar que bailará tango en su próxima presentación en el plató principal de América TV.

Para ello, además de las prácticas con su coach del Bailando, Lali González está tomando clases particulares de tango, según contó anoche en el programa conducido por Marcelo Tinelli.