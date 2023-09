Lali González se ríe de los memes y las reacciones tras su debut en el Bailando

Lali González advirtió antes de su debut en el Bailando 2023 de Argentina: “Soy paraguaya, no bailo, no canto, cerrista y de barrio San Vicente, no me hago cargo de lo que pueda pasar…”. Y anoche, tras presentarse con el bailarín Maxi Diorio, en el programa conducido por Marcelo Tinelli, se convirtió en protagonista de una catarata de memes, tanto por sus movimientos en la pista de América TV como por un fallido truco final.

“¿Por qué tengo que ser meme cada año de mi vida?”, se preguntó Lali González entre risas en su cuenta de Instagram. Y otra interrogante que tuvo ni bien terminó el programa de anoche fue: “¿Con qué cara yo mañana llevo al jardín a Rafaela lo que quiero saber?”.

Lea más: Video: Así fue el debut de Lali González en el Bailando de Argentina

“Yo me represento a mí, porque no le conviene a mi Paraguay”, expresó Lali González con su característica buena onda en su Twitter, para responder a un seguidor que escribió: “¡Vaaamooos Lali, recién comienza! A mejorar y dejar bien parado al país”.

Lali: “Mi máxima flacura de peso pluma hina estoy ahora”

“Ahora veo mi panza. Esposiblena, con razón dijo una señora que estaba emba. Pero emba de empas”, escribió entre risas Lali González en sus historias de Instagram, donde además contó: “Una señora en el Twitter puso: ‘Con ese estado de embarazo cómo va a bailar así’. Mi máxima flacura de peso pluma hina estoy ahora”.

Lea más: Lali González llega al Bailando: "Voy a salir en la tele con Tinelli"

Lali González también compartió lo que destacó otro seguidor en Twitter: “Me encantó Lali González. Súper fresca, buena energía, no es de las mejores Bailando pero es de las que da gusto verla aunque sea un desastre, porque es un buen show y saca risas. La banco”. Y ella le agregó con su peculiar forma de ser: “Ek, desastre también es lindo”.

En otro tuit, Lali González preguntó a sus seguidores: “¿Nunca les pasó? Que al salir de un examen final sin completar una pregunta decís: ‘Yo nio sabía esa respuesta… yo nio estudié. ¿cómo lo que no me acordé? Bueno, eso. Y después te vas a febrero e igual de aplazás”.

Lali González tomó con mucho humor todos los memes y las reacciones que llegaron tras su debut en el Bailando 2023.

Lali y Maxi solo sumaron 5 puntos

Lali González y Maxi Diorio solo sumaron 5 puntos en su estreno en el plató central de América. Carolina “Pampita” Ardohain emitió el puntaje secreto y Moria Casán les calificó con 5. Por otra parte, Marcelo Polino y Ángel de Brito les pusieron cero.