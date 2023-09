Shakira, deslumbrante en la portada de Billboard

La siempre diosa Shakira engalana la portada de la revista Billboard y fue la mismísima colombiana quien compartió algunas imágenes de la producción fotográfica que la tiene como protagonista.

En la cuenta de Instagram de la revista Bilboard se puede leer: “Shakira se abre sobre la maternidad, su nueva vida en Miami y la búsqueda de catarsis a través de su arte”.

Lea más: Shakira: mirá el vídeo de su nueva canción con Fuerza Regida

“He pasado por varias etapas: negación, ira, dolor, frustración, ira otra vez, dolor otra vez. Ahora estoy en una etapa de supervivencia, de ‘mantén tu cabeza por encima del agua’. Y es una etapa de reflexión. Y una etapa de trabajo muy duro y cuando tengo tiempo con mis hijos, paso de verdad con ellos”, expresó Shakira a la famosa publicación.

Lea más: Shakira, Peso Pluma y Thalía serán parte de la Semana de la Música Latina de Billboard

Shakira: “La felicidad es un lujo”

“A veces pienso que la felicidad no es para todos. La felicidad es un lujo, una mercancía... No creo que todos tengan acceso a la felicidad. Está reservado para un número muy selecto de personas, y no puedo decir que formo parte del club en este momento. Hay momentos de felicidad, distracción, momentos de reflexión. Todavía hay momentos de nostalgia, y mi música ahora mismo se alimenta de ese cóctel”, aseguró Shakira a la revista Billboard, que en su nueva edición tiene a la colombiana en tapa.