¡Puppa Careaga reveló el sexo de su bebé en camino!

Hace pocas semanas te contábamos que la influencer Puppa Careaga está en la dulce espera y ahora la mismísima mamá de estreno compartió imágenes de la fiesta de revelación de sexo del bebé que aguardan con Rodrigo Acosta.

Familiares y amigos de Puppa Careaga y Rodrigo Acosta se reunieron en un hotel para vivir emocionantes momentos en la fiesta al aire libre durante la cual se enteraron que un varoncito está en camino para llenar de aún más amor a la familia Acosta-Careaga.

“Desde que dio positiva la prueba, y a pesar de mi enojo, histeria y nervios por la sorpresa, Dios se encargó de decirme que tenía que soltar el control que tanto intento tener (y me gusta). La vida no es así. No mi ciela”, expresó Puppa Careaga en su cuenta de Instagram.

¡Se viene Valentino Acosta Careaga!

“Pasan cosas como estás y valorás más lo hermoso y valioso que es la familia y amigxs. El parar un rato porque el tiempo pasa volando, pero que hay que disfrutar despacito. ¡Te esperamos con tanto, tanto amor, mi bebé pum pum, Valentino Acosta Careaga!”, escribió emocionada la mamá de estreno en sus redes.