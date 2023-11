Renato Prono dio su versión sobre la sanción del tribunal antidopaje

Renato Prono está envuelto en un gran escándalo, ya que fue sancionado por el Tribunal Disciplinario de Antidopaje del Paraguay por negarse a un control.

Tras salir a la luz la inhabilitación por cuatro años del nadador, surgieron numerosos rumores de los motivos por los que no se sometió al control, pero el atleta salió al paso e indicó que “renunció” luego de los Juegos Odesur del año pasado.

“Ahora que yo dejé de nadar estoy viviendo mi vida normal, no como deportista, tomando cosas los fines de semana que no están permitidas en el deporte profesional. En febrero (2023) yo ya le comenté al presidente (de su Federación), mi falla fue no presentar (ante la SND) mi renuncia formal”, dijo al respecto.

Pero lejos de zanjar la cuestión Prono generó más dudas puesto que supuestamente, según trascendió en redes sociales, siguió cobrando la beca de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) pese a que ya no entrenaba.

Renato Prono: ¿siguió cobrando la beca de la SND?

Esta tarde, el atleta dio su versión en una radio local. “Yo no cobro desde junio y el control me quisieron hacer en octubre. Yo ya no era parte del staff de nadadores. Mi error fue no hacer formal mi retiro”, sostuvo en Universo 970 AM.

Sobre su negativa a someterse al control antidopaje, señaló que fue por motivos de salud, específicamente porque se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad con su pareja. “Yo me voy a casar y estoy siguiendo un tratamiento médico para poder tener una familia. Eso implica el consumo de sustancias, que no iban con mi carrera profesional. Por eso decidí mi retiro”, expresó.